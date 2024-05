Hacia una cultura de paz | La política de la mentira

Yanez_flor@hotmail.com





La mentira es un anti valor de connotación negativa que se le asocia al deshonor, a la traición y a la intención de engañar. En contraposición, la verdad es uno de los valores más importantes. Aunque hay un límite moral que nos exige no mentir, su uso es frecuente en la interacción social y en algunos casos, se utiliza a modo de supervivencia. En 2015, Alexandre Koyré escribió que nunca se había mentido de forma tan descarada, constante y sistemática como ahora. Las farsas se difunden de manera masiva y la sociedad, nos hemos convertido en un blanco fácil para el engaño, principalmente por parte de políticos. Se dice que una sociedad acostumbrada a un espíritu crítico, rechaza la mentira inmediatamente, pero en México, o no nos damos cuenta de que nos mienten, o no nos importa. Quizá es más la segunda respuesta, porque las personas no siempre queremos o buscamos la verdad y nos aguantamos con cualquier discurso a pesar de estar revisto de falsedades.





Este segundo debate presidencial, nuevamente, se caracterizó por las mentiras, los ataques y los argumentos contradictorios. Como las palabras de los políticos han dejado de tener peso y credibilidad, organismos e instituciones ahora tienen que a verificar cada argumento que dicen y sacar porcentajes de sus mentiras y manipulaciones. La IBERO y El Sabueso de Animal Político, se dieron la tarea de verificar la información vertida en el debate, con el equipo de investigación certificado en fast-checking de Animal Político. Incluyeron ocho categorías para el análisis: ridículo, falso, mentir con la verdad, engañoso, no se puede probar, discutible, inexacto y verdadero. Llama la atención la categoría de mentir con la verdad, donde la mentira no sólo es tergiversar la realidad o inventar datos, sino también es acomodar la narrativa para que encaje en las afirmaciones. Por ejemplo, es cierto que aumentó el salario mínimo, pero no importa si no tiene poder adquisitivo ni para la canasta básica. Es cierto que habrá polos de desarrollo en el Istmo de Tehuantepec que proporcionen miles de empleos, pero el trabajo que brindará a los indígenas de la zona, será lavar los sanitarios de dichos lugares. Yo mediría también las falacias.





De las primeras once frases verificadas de Xóchitl, cinco fueron engañosas, tres inexactas, una verdadera, una falsa y una discutible. De siete frases de Claudia tres fueron engañosas, dos falsas, una verdadera, y una fue mentir con la verdad. De Maynez, de nueve frases, cuatro fueron verdaderas, dos discutibles, una inexacta, una engañosa y una falsa. A continuación, se citan ejemplos de datos falsos de las candidatas y el candidatito de acuerdo a esta empresa: Xóchitl dijo que México atraviesa la peor sequía de agua en la historia. Esto es falso, la peor fue en 1996. Claudia mencionó que no había inflación. Es falso, incluso, el sexenio de AMLO ha tenido la inflación más alta en 16 años. Maynez aseguró que 7 de cada 10 empresas mueren antes de los dos años. Falso, es el 50%.

Durante el debate, Xóchitl le dijo a Claudia “la candidata de las mentiras”, en lugar de usar su nombre. Se dijeron corruptas, mentirosas y poco les faltó aventarse los micrófonos en la cabeza. En la política, la mentira no tiene límites, más que el uso de la razón y pensamiento crítico plasmen este dos de junio y se elija a la menos peor, porque Maynez no tiene esperanza.