Hacia una cultura de paz | La prioridad soy yo 

Por: Flor Yáñez

La sociedad evoluciona en la medida en que se adapta a los cambios. Dentro del nuevo imaginario social que se crea, se adoptan otras formas de inclusión, de acuerdo con los nuevos valores que emergen. La pandemia instauró nuevas dinámicas laborales, sociales y económicas que ya se divisaban, pero se aceleraron con ese fenómeno. El virus mandó a las personas a su casa y las empresas, descubrieron que se podía ser productivo sin acudir a la oficina. La tecnología fue una herramienta fundamental para permitir que eso sucediera. En la mayoría de los casos, incrementó el bienestar personal y la calidad de vida de las personas y el pronóstico, era que el home office se quedaría. Los meses pasaron y llegó el día en que el cubrebocas dejó de ser obligatorio, y la tendencia de trabajar desde el hogar se comenzó a evaporar, como un gel antibacterial al sol. Varias empresas, sobre todo las dependencias de gobierno, anunciaron el regreso al escritorio, perpetuando la obsoleta tradición de la “explotación laboral mexicana”. El trabajo es una forma de integración social, pero los registros de diagnósticos psicoemocionales ligados al estrés laboral desembocan en episodios de depresión y ansiedad. Hace cinco décadas, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) recomendó un mínimo de 18 días de vacaciones, pero fue hasta hace unos días, que el Senado finalmente aprobó 12 días por año, que paulatinamente, se incrementarán hasta 20. Una contrariedad es que, aunque se tiene derecho al descanso, algunos patrones no lo otorgan y los empleados, a veces no los toman por miedo a las repercusiones como perder el empleo, o sentirse culpables por no trabajar.

El recurso más importante que poseemos las personas es el tiempo, pero nuestro mayor estrés sigue siendo la incertidumbre por el futuro. El “burnout” (estrés laboral) es una problemática que afecta no sólo la productividad en la empresa, sino la salud de las personas y sus relaciones afectivas, sobre las que estructuran su sentido de su vida. Éstos son fenómenos que ya no se pueden ignorar. El trabajo en su forma tradicional debe acabarse para integrar de lleno los cambios sociales que vivimos. Los avances tecnológicos no se van a pausar. La realidad ya cambió, ¿por qué insistir en regresar a lo obsoleto?

Cierto es también que la era posmoderna en la que vivimos busca nuevas formas de pensamiento. Las luchas individuales prevalecen sobre las colectivas y la interpretación del mundo actual, se vuelve en torno a uno mismo: deseamos, buscamos la satisfacción y una vez satisfecha, volvemos a desear. Ese es el mundo complejo y dinámico en el que estamos. El valor ahora es una sucesión infinita de instantaneidad. A pesar de la reforma laboral, aún nos falta un largo recorrido para lograr un cambio cultural laboral que acepte el descanso como necesario y que el trabajo no se convierta en una carga que nos intoxique de oxitocina. En lo personal, espero no tener que regresar a una oficina para trabajar, aunque el diccionario me llame individualista posmoderna. “La prioridad soy yo, si no estoy bien, nada externo lo estará”, ¿llegará a cambiar ese valor?