Hacia una cultura de paz | La serie de los eventos desafortunados

Diciembre llegó para cerrar con drama la recta final del año, como si no fuera parte de la idiosincrasia mexicana. El fin de semana decidí comenzar una serie en Netflix en la comodidad de mi cama, pero a la mitad del primer capítulo abandoné la plataforma de streaming porque la realidad política que atravesaba al país, estaba mejor que la ficción que veía en internet. No sabía ni a qué noticia prestarle atención primero. La primera de varias pistas de circo que se instalaron fue la de Nuevo León con su crisis política de gobernabilidad porque Samuel García, tras regresar a “casa” después de su intento fallido por emprender la competencia hacia la silla presidencial del 2024, en su lugar todavía estaba un gobernador interino nombrado por el Congreso Local. Algo inédito había sucedido: había dos gobernadores, pero ¿cuál sería el que permanecería? Parecía que Samuel se había quedado sin la una y sin la otra: sin la presidencia y sin la gubernatura. Las mañas ocurren y de pronto, el gobernador interino había pedido licencia para que Samuel, quién también previamente había pedido licencia para separarse de su cargo para contender a la presidencia, regresara a ser gobernador. Xóchil debió ser la más contenta de que bajaran a Samuel de la “contienda” porque tan sólo con dos semanas de pre campaña, ya la comenzaba a opacar. La disputa antes de ese “escándalo” era entre Claudia, Xóchitl y Mariana, porque ella representa la luz que le indicaría a García por donde ir, como lo fue Michel Obama con Barak. La segunda pista cirquera que me dejó boquiabierta, fue que ex gobernador Panista de Chihuahua Javier Corral y ahora “librero” se sumara abiertamente a la campaña de Sheinbaum, como la nueva adquisición del equipo de la “cuatroté”. De Zaldivar, ex ministro de la SCJN era de esperarse, pero de este personaje con cuarenta y un años de militancia en el partido azul que se había peleado abiertamente con AMLO durante su gubernatura, ahora si que “hasta en las mejores familias pasa”. Otra “chapulineada” política más donde un día eres “fifí ultra conservador” y al siguiente “chairo izquierdista radical”. Todo sea por el bendito moche. Las cosas se pusieron peor en la tercera arena. El domingo tres de diciembre fue el Día Internacional de las personas con discapacidad y durante la inauguración del centro de rehabilitación infantil Teletón en Sinaloa, el gobernador de ese estado Rubén Rocha dijo que a su gobierno sólo le competía lo relacionado con el narcomenudeo, dejando otras situaciones de lado. Al respecto, un día anterior mencionó que “era mucho más feo” tener un hijo con adicciones que tener uno gay o discapacitado. Cualquier mensaje que quiso haber trasmitido, se vino abajo con estas desafortunadas palabras. Hasta ese momento seguía siendo más interesante ver las noticias que Netflix. ¿Qué más podría suceder? Mientras Claudia subía, Xóchil iba para para abajo y es que ¿quién en su sano juicio se sumaría alguien cuya campaña Frankenstein multipartidista comenzó mal, más cuando sus titiriteros son del PAN y del tan repudiado PRI? Lo que es cierto es que, si algo comenzó mal, rara vez terminará bien. Me sigue causando risa el desafortunado comentario de Fox a Mariana Rodríguez por “X”. Me voy más por la versión de que él mismo cerró su cuenta antes de meter en más problemas a Gálvez con sus dimes y diretes, o más bien alguien le quitó el celular y se la cerró, por el bien común. Ante el “lío” en el que se metió por llamar a Mariana dama de compañía de Samuel, parecía que en letras Arial No. 4 en realidad decía: Yo no la insulté, tan sólo la describí a detalle. Hubo más pistas de circo, pero seguirle, sería. Por lo pronto diciembre parece que viene con todo. Espero este fin de semana sí poder disfrutar de una serie en alguna plataforma de streaming y que el país, se quede quieto, aunque sea, un fin de semana sin tanto evento desafortunado.