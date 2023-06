Hacia una cultura de paz | Los juegos del hambre morenistas 

Flor Yáñez.

El país arde, no sólo por el arranque del concurso a la mejor “corcholata” para ganar la encuesta del 6 de septiembre para la candidatura presidencial, sino literal, por las altas temperaturas que, en algunos estados, superan los 45 grados. Llueve fuego. El fin de semana evité salir a la calle y en lugar me resguardaré en casa con un buen sistema de refrigeración y una bebida refrescante, para ver televisión. Apareció al azar un espectacular video de un concierto de Pink que, colgada de arneses, volaba sobre la audiencia. Luego salió el de los Fabulosos Cádillacs en el Zócalo de México y seguido, el de Rosalía en el mismo lugar. Claudia Sheinbaum estuvo muy orgullosa de estos eventos que vio desde su oficina en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, para asegurarse de que todo estuviera bien. Imagine si hubiera traído a Pink en lugar de estos dos últimos grupos. Probablemente hubiéramos visto cómo salía volando la cantante, pero fuera del arnés, porque seguramente éstos fallarían. Luego declarararía que todo está bajo control y que repetiría el evento donde ella misma se subiría al columpio, para probar que ahora sí sirve. Ya no podremos esperar si trae a la cantante o no, porque ya dejó de ser jefa de Gobierno.

Los cuatro fantásticos: Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal y Adán Augusto López ya han renunciado a sus cargos para registrarse en el proceso interno de selección de la Comisión de Elecciones de su partido para ser candidatos a la Presidencia de la República. También lo hicieron Gerardo Fernández, y Manuel Velasco. Entre el 28 de agosto y el 3 de septiembre se realizarán cinco encuestas y sondeos, para el 6 de septiembre, anunciar que ya hay candidato o candidata. Desde el cónclave del partido deberá observarse salir humo moreno por los cielos y escucharse el grito de: “Habemus papam”. El resultado, fuere cual fuere, será inapelable y al parecer, los perdedores, apoyarán al ganador. Desde ahora, deberán cuidar principalmente su aspecto y posicionarse mediante una buena imagen pulcra. Me recuerda a la película de Miss Simpatía con Sandra Bullock, que, mediante un cambio de imagen, pasó de ser una fea y ruda agente del FBI a una modelo, para concursar en Miss Estados Unidos. A pesar del calor, ya iniciaron las giras de promoción de estas personas por el país como precandidatos y sólo ante la militancia. Pareciera un infierno. Espero que nadie tenga que descender a las puertas del inframundo y pactar con el “diablo” para conseguir su cometido. Que inicien los juegos del hambre.