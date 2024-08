Hacia una cultura de paz | “Pobre” bailarina aussie

Estos días, las “infinitas” noticias y artículos de opinión sobre los interminables “aquejes” que tienen al país en llamas, inundan las redes sociales. Es imposible no estar informado, a menos de que uno decida apagar el celular. Al revisarlo de nuevo, uno encuentra lo mismo, pero más “enredado” cada vez: que si las consecuencias a la reforma al Poder Judicial, que si iniciarán paro de labores magistrados y Jueces en el país para oponerse a la reforma, que si el peligro de la sobrerrepresentación legislativa, que si El Mayo Zambada y USA, que si Javier Corral es un “bastardo sin gloria”, y un sinfín más de noticias y opiniones de lo mismo, no por ello, menos preocupante.

Las redes están saturadas, pero no sólo de esas noticias, sino también de memes y burlas hacia la Breakedancer australiana Reachel Gunn (Ragun) quién, en los pasados Juegos Olímpicos (JO) de París, hizo el “ridículo” con su presentación. El globo entero se dedicó a señalarla; causó risas, burlas y odio, cuestionándose su forma de ingreso al equipo olímpico.

El famoso programa The Tonight Show a cargo de Jimmy Fallon hizo una parodia (muy graciosa) de Gunn, y la cantante Adele, aludió al mismo suceso durante uno de sus conciertos: “Si no lo han visto, por favor salgan del show y búsquenlo en Google, porque es realmente divertido”. Los memes se hicieron virales en cuestión de segundos, afectándola personalmente y a su círculo íntimo.

Destacados bailarines australianos fueron objeto de acoso por la “rara” actuación de Ragun: ¿Cómo vamos a representar a nuestro país en otros eventos de nivel mundial cuando Australia ha quedado en ridículo?, comentó un bailarín. También hubo quienes salieron en su defensa exigiendo una disculpa pública a la “breaker”, resaltando su humanidad y autenticidad. El primer ministro australiano felicitó a Raygun por su entusiasmo y por encarnar el espíritu olímpico, independientemente de los resultados en la pista.

Expertos en marketing comentan que su alta exposición a redes, podría convertirla en millonaria entonces, de algo “malo” se rescata algo “muy bueno”, pero ese no es el tema. Me pregunto ¿si Ragun hubiese sido mexicana, se hubiera hecho viral como esta australiana? O si hubiera provenido de un país como Kurdistán, Samoa, o Camerún. Probablemente ni nos hubiésemos dado cuenta. La mexicana hubiese sido objeto de risas, -quizá sólo en nuestro país, no en el mundo entero-, y a lo mejor hasta ella se hubiese reído con todos, pero le pasó a una ciudadana de un país del primer mundo, donde no se espera que cosas así sucedan. Aquí en México sería algo normal y esperable, tanto como una funcionaria pública como Ana Guevara se burle de los atletas, los trate con desprecio y hasta presuntamente se robe millones de pesos del erario público. Esas cosas sí pasan aquí y hasta lo vemos normal.

Australia quedó en el cuarto puesto en el pódium de medallas con un total de 53, mientras México, quedó en el lugar 65 de 84 puestos, con 5 metales. ¿Qué le pasó a Australia en el Breake dance? ¿Será que esta mujer de 36 años fue lo mejor que pudieron conseguir para representarlos? Atletas de países que ni siquiera sabemos que existen llegaron en último lugar, corrieron con burkas o ni siquiera terminaron la prueba, pero de ellos no se dice nada.

Quizá debemos ver a Ragun como una persona que hizo su mejor esfuerzo y no le fue suficiente. Recordemos que “hasta los mejores” pueden fallar. Más allá de un “meme”, resulta un tema de un análisis profundo de las fuertes desigualdades en el planeta. Tenemos mucho que avanzar como humanidad.

Maestra en Derechos Humanos, Consultora en resolución de conflictos y conservación de la paz para empresas

yanez_flor@hotmail.com