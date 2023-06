Hacia una cultura de paz | Porno inspiracional

Flor Yáñez

El modelo social de discapacidad indica que ésta es una construcción social en la que no le corresponde a una persona discapacitada adaptarse al medio, sino el entorno debe adaptarse a ella para que pueda vivir con autonomía. Por lo general ocurre lo contrario cuando, por ejemplo, una persona en silla de ruedas acude a un restaurante y no hay baños adecuados a sus necesidades, o cuando va a un supermercado y los productos no están al alcance de su altura. Es entonces cuando una persona con discapacidad es discapacitada por la sociedad. Muy a menudo, la gente se vale de casos de discapacidad para sentirse menos mal consigo misma y dependiendo de cuál sea ésta -porque no es lo mismo no tener extremidades a que te falte un ojo- lo toman como fuente de inspiración. Si estas personas alcanzan alguna meta, les felicitan, como si el éxito les estuviera negado sólo por su condición; es común que digan cuando algo va mal en su vida, que por lo menos ellos son afortunados en comparación con una persona sin piernas. Padres de familia hacen comentarios de esta índole a sus hijos para que no se quejen.

Stella Young fue una activista que nació con osteogénesis imperfecta, que le mantuvo la mayor parte de su vida en una silla de ruedas. Dio una charla TED titulada: “No soy tu fuente de inspiración. Muchas Gracias”. Su vida era normal: “Yo no hacía nada que fuera extraordinario en absoluto. Nada que pueda considerarse como un logro si tomamos la discapacidad fuera de la ecuación”. Durante una clase en secundaria, le preguntaron que cuándo daría su discurso motivacional, tal como lo hacían las personas en silla de ruedas. Se sintió cosificada y a esa operación de un grupo de personas con discapacidad, para el beneficio de otro grupo sin ella, fue lo que llamó “porno inspiracional”. Rechazó públicamente la idea de que las actividades ordinarias de las personas con discapacidad deberían considerarse extraordinarias, únicamente por su discapacidad.

Todos y todas tenemos el riesgo de padecer alguna discapacidad: o la vida nos da un mal giro, o indefectiblemente envejecemos y entonces, la sociedad nos va a discapacidad también. Se critica el término inclusión, porque implica que alguien necesariamente debe estar fuera y el de adentro (con privilegio), es el que debe incluir. A veces las personas no quieren ser incluidas, sino lograr que el “sistema social” cambie y se les deje de ver como casos extraordinarios. De ahí la importancia de valorar los mecanismos jurídicos que protegen y garantizan derechos a personas con discapacidad para que se conviertan en derecho real, y la obligación de reeducarnos como sociedad. Es mejor rescatar las capacidades en lugar de acentuar las discapacidades. Dejemos de ver porno inspiracional y ocupémonos de nuestras vidas.