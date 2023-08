Hacia una cultura de paz | Reconciliación, primero uno mismo

En unos días, Morena y el Frente opositor definirán quiénes serán sus contendientes a la Presidencia de la República, para suceder a López Obrador en 2024. Las encuestas indican -hasta hoy-, que las adversarias serán Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez. Beatriz Paredes intenta aventajar el Frente apoyándose de la estructura tricolor que la respalda, pero el problema es la marca PRI que lleva tatuada en la frente y esa, es una pésima propaganda, aunado a un suicidio para ganarle a Morena. Marcelo Ebrard también desenvainó la espada y denunció desvíos de recursos y acarreos para favorecer a Sheinbaum. Pareciera que estamos en medio de un huracán político, que, de no controlarse, las turbulencias seguramente estrellarán a alguien.

Es menester recordar que la política es inherentemente conflictiva y se nutre de la controversia. Como es de costumbre en los debates y discursos políticos, la principal promesa de todos y todas es instaurar la utopía de la paz y reconciliar a la nación para ser más homogéneos. Esos discursos por lo general terminan siendo politiqueros y propagandistas donde gana, el o la que mejor usó técnicas de oratoria, no de propuestas lógicas alcanzables. La política debiera ser el espacio donde impere el diálogo, los acuerdos y la negociación, pero lejos de ello, se acerca más a un “cuadrilátero de lucha libre” sin reglas, más que la de aplastar al otro. Gandhi decía que la no-violencia era fundamental y que, cambiando las estructuras injustas de un régimen, podría haber una reconciliación. Galtung, también menciona una violencia invisible donde no hay actores específicos, sino mecanismos estructurales de poder que producen múltiples violencias. Así podemos citar a varios otros autores que describen que el problema de la violencia está en las estructuras y que la reconciliación sólo es posible, si se restauran las relaciones quebrantadas y se aprende a vivir de manera no violenta, a pesar de las radicales diferencias. La negociación entre los distintos intereses abre la puerta para acuerdos, y sobreponerse a las estructuras injustas donde una transformación sea posible, es la llave de la reconciliación.

El conflicto no es malo como se piensa, al contrario, es un factor necesario para el cambio, siempre y cuando vaya aparejado de estrategias para fortalecer las instituciones y mejorar la vida en sociedad. Si estos actores políticos hablan tanto de reconciliación en sus discursos, debieran comenzar por ellos mismos dirimiendo sus controversias de manera pacífica, usando el diálogo y la negociación, modificando las estructuras que nos tienen fregados y aceptando voluntariamente lo que no será un resultado óptimo para el país, incluso si eso implica bajarse de la contienda, por el bien mayor. La posibilidad del cambio estriba en una modificación mutua en los intereses de cada parte, y abrir paso a otras oportunidades donde los enemigos del pasado pongan sus diferencias de lado y creen un espacio para reparar sus relaciones y quizá, construir nuevas. Espero pronto llegue una etapa de consensos y de acuerdos y logren el bien común, aunque NO sea tan común para ellos. Todo cambió y nació como una utopía. Si prometen paz y reconciliación, que comiencen por ellos mismos.