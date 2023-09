Hacia una cultura de paz | Seamos un poco más animales

A lo largo de la historia, se han usado técnicas sobre la gente para manipularla, ejercer poder y control. La música es un fenómeno emocional útil para ello que se extiende rápidamente, mueve y controla masas para varios fines, como llamar a elecciones populares o “acarrear” a personas al Grito de Independencia cada año, para tener espectadores. Este pasado 15 de septiembre las plazas, zócalos y centros de las ciudades en todo el país se llenaron de gente, no precisamente para ver al gobernante en turno ondear la bandera mexicana por un balcón, sino para escuchar a sus grupos favoritos. En cada elección encontramos indefectiblemente por toda la ciudad bocinas que “martillean” incesantemente música a decibeles fortísimos, acompañadas de un político, política o polítique sobre un templete, “intentando” bailar al son de un tema musical que refleje su mensaje. La música es una herramienta poderosa, o “buen marketing” para movilizar a la gente, porque resulta más sencillo controlar masas, que a una sola persona para esos fines. Cuando estamos aglomerados ante un espectáculo, anulamos la razón, nos tornamos emocionales, somos más influenciables e incluso, violentos y eso es un arma progresiva de dominación para políticos, dictadores, gobernantes y religiones. Decía el antropólogo, sociólogo y psicólogo social francés Gustave Le Bon, que en medio del grupo “el Yo es sustituido por el Nosotros”, nos perdemos en la colectividad y podemos (o nos pueden) hacer cosas desastrosas. En colectivo, no siempre tomamos las mejores decisiones y somos más manipulables con estrategias como la música o discursos “apasionantes” que no cuestionamos y reaccionamos con el estómago ante su contenido. Como ejemplo, veamos a Trump y a sus miles de seguidores que continúan haciendo destrozos por sus discursos, o a AMLO y sus seguidores incondicionales que creen sus palabras sin cuestionar y hacen lo que él dicta. Los animales en contraposición, son distintos: toman decisiones más inteligentes sin emociones. En la naturaleza existe un orden, reglas y patrones que a veces entre humanos no podemos establecer bien y terminamos en conflictos.

Una parvada de pájaros, un banco de peces o un enjambre de abejas no chocan entre sí cuando cambian de dirección, su comportamiento es el de la suma de todas sus integrantes, resuelven problemas en conjunto y el resultado, es el tomado colectivamente, no individual. No se trata de perder la individualidad, pero sí de trabajar en equipo para hacer mejores elecciones. Dejemos de ser un hormiguero de personas sin rumbo ni sentido y aprendamos un poco más del comportamiento colectivo de los animales para consolidar sistemas más estables, sobre todo en estas fechas donde nuestro pensamiento crítico es fundamental, para elegir el mejor rumbo para el país que queremos construir. Si es con música, está bien, pero no nos dejemos llevar por estrategias de “otros” para anular nuestro pensar. Seamos un poco más animales.