Hacia una cultura de paz | Si las amas de casa se pusieran en huelga…

Sísifo en la mitología griega fue el primer rey de la ciudad de Efira. Se mantuvo en el poder a través de la violencia y crueldad. En su soberbia retó al mismo Zeus para imponer su voluntad, infringiendo las normas entre dioses y mortales. Por ello fue castigado con empujar una piedra redonda desde la base de una montaña hasta su cima, pero cuando estuviera por llegar, rodaría de regreso al punto de inicio para que la volviera a escalar una y otra vez, por toda la eternidad. Este mito representa el sin sentido de la vida y de lo que hacemos diariamente. Albert Camus, inspirado en este relato, publicó en 1942 un ensayo titulado “El Mito de Sísifo”, resaltando el tema del absurdo, que es la búsqueda de significado en algo que no lo tiene, como la rutina del pensamiento laboral contemporáneo: levantarse, desayunar, manejar, trabajar ocho horas, regresar a casa, cenar y dormir para al día siguiente, hacer exactamente lo mismo, como máquinas programadas sin parar.

Simone de Beauvoir comentó respecto a que la sociedad impuso a las mujeres la tortura de cargar la piedra como a Sísifo, pero con el trabajo doméstico: lo sucio se limpia, luego se vuelve a ensuciar y así un sinfín de veces, pero todavía peor, porque lo hacen sin paga ni reconocimiento. En el libro Calibán y la Bruja se menciona que la fuerza de trabajo sumisa de las mujeres en la casa fue clave para el éxito de una sociedad capitalista, para que los hombres salieran a trabajar.

A la fecha, a las mujeres se les sigue encasillando al rol de ser ama de casa, cuidar hijos, cocinar, lavar y limpiar sin paga. Hay quienes se casan y para apoyar al hombre a que crezca laboral y económicamente, se quedan en casa haciendo lo que ellos a veces no se atreverían. Este trabajo es muy pesado que no genera antigüedad, prestaciones ni experiencia laboral. El problema llega a la hora del divorcio, cuando se quedan totalmente desprotegidas, pues fue el único trabajo que realizaron, quedándose con “nada”, por eso muchas aguantan la amargura de una relación que ya no tiene futuro. Recientemente, la Cámara de Diputados aprobó una reforma al Código Civil Federal para compensar a las mujeres que durante el matrimonio se dedicaron a estas tareas, hasta con un 50% de valor de los bienes. Pocos saben que ese trabajo representa el 27.6% del PIB. Hasta que alguien puso el tema sobre la mesa. Ahora le corresponde a la Cámara de Senadores hacer su chamba y abrirle paso. Mujeres, si no pasa, hagamos huelga en el hogar y aunado a la inflación del 7% que tiene el país y al decrecimiento del PIB, nos vamos de picada. La estanflación se va a complicar si no reconocemos que gracias a las amas de casa este país todavía sigue de pie. Es hora de quitarse la maldición de Sísifo y darles crédito a las mujeres del éxito laboral masculino. Si se divorcian no tengan miedo, les podrá tocar hasta la mitad de todo.