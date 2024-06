Hacia una cultura de paz | Sobre física y política

Yanez_flor@hotmail.com





“Haiga sido como haiga sido”, este pasado dos de junio, la mayoría eligió la continuidad del proyecto del partido oficialista; Sheinbaum seguirá la línea de gobierno de AMLO. No por haber “arrasado” Morena en votos, significa que habrá buena gobernabilidad o credibilidad. Pero así funciona la democracia -por lo menos hasta ahora- porque lo que sí debe cuestionarse, es la falta de equilibrio en la que nos encontramos y cómo llegamos a ella. El PRI fue el partido dominante por décadas; ahora el turno es del Morena, hasta nuevo aviso. A pesar de ser una agrupación “joven”, logró posicionarse como el partido mayoritario por excelencia, sin ninguna otra fuerza que se le acerque en proporción de votos. Pero, ¿cómo pasó? Sheinbaum, es licenciada en física con una maestría y un doctorado en Ingeniería en Energía. Por su profesión, se puede asumir que entiende perfectamente las Leyes de la Física que son verdaderas, universales, simples, absolutas, estables y omnipotentes, para describir el suceso.





La primera ley de Newton, es la de Inercia. Los cuerpos chocan. A cada acción, corresponde una reacción. Los objetos permanecen en movimiento uniforme rectilíneo, a menos de que sea obligado a cambiar su estado por una fuerza impresa sobre él. Fue lo que hizo Morena sobre el PRIAN para desplazarlo y como consecuencia, permanecerá moviéndose indefinidamente a velocidad constante. La “oposición” atacada tendrá que despertar de su letargo y ser lo suficientemente fuerte para detener al nuevo objeto en movimiento. La primera ley de la termodinámica, es el principio de conservación de la energía. “La energía no se crea ni se destruye, sólo se transforma”. El PRIAN tendrá que convertirse en otro tipo de energía, cambiando dinámicas y tendencias. La tercera ley de Newton corresponde a la acción y reacción. Morena ejerció fuerza sobre el PRIAN, quien, a su vez, realizará otra fuerza igual, pero en sentido contrario para no caer, por mera supervivencia. Otro principio importante es el de flotabilidad de Arquímedes. “Un cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido en reposo experimenta un empuje vertical hacia arriba igual al peso del fluido desalojado”. El PRIAN siente que tiene el agua hasta el cuello, cuando realmente no es sino el mismo líquido que ocupa arriba el espacio que le han quitado por abajo, lo cual no es tan malo como parece. Es la famosa palabra Eureka que dijo Arquímedes cuando descubrió esto mientras se bañaba en una tina. El que con agua juega, se sumerge y sale empapado.

Otra ley que aplica sobre todo para AMLO, es la Primera Ley de Kepler. Describe el movimiento de los planetas en su órbita alrededor del Sol. Todo ha girado en torno a él: las instituciones y sus políticos, que, a su vez, montaron satélites y los empleados y la gente virando entorno que giran alrededor de esos planetas administrativos. Si alguien entiende bien esto, es Claudia, que ya escaló al segundo piso de la cuarta transformación. Sobre todo, la ley más importante, es la de gravedad. Todo lo que sube, tiene que bajar. No a la misma velocidad, pero bajará del segundo, tercero o cuarto piso. Así ha sido siempre, desde los más grandes imperios, a las más crueles dictaduras, si no, pregúntenle al PRI. Es una ley universal. El reto de Sheinbaum para el próximo sexenio es deshacer la ley de Pareto, la regla del 80-20. Describe el fenómeno estadístico de un grupo minoritario (20%), que se reparte el 80% del grupo mayoritario, es decir, primero los pobres. Espero lo logre. Váya que la física explica lo que otras ciencias no pueden tan fácil.





Maestra en Derechos Humanos, Consultora en resolución de conflictos Y conservación de la paz para empresas

