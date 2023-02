Hacia una cultura de paz | Terrible, pero cierto 

Por: Flor Yáñez





Hace unos días, estuve cerca del lado “oscuro, tenebroso y desterrado” de la ciudad, donde trabajan los y las “excluidas y estigmatizadas” sociales, es decir, las sexoservidoras. Estacioné mi coche para atender una reunión a unos metros de esa “zona caliente” y al finalizar la tertulia, observé que en la esquina estaba una chica transexual, que esperaba al lado de un tambo con fuego que utilizaba como calentón, a que le llegaran clientes. Antes de subir al coche, por curiosidad le pregunté cuál era su tarifa a lo que contestó que cobraba 300 pesos la media hora. Deberías cobrar más -le dije-, hace mucho frío y la leña está cara. Me fui reflexionando que ella con sólo dos horas de trabajo diario gana alrededor de 1,200 pesos al día, mientras que a un maestro, si bien le va, le pagan 100 pesos la hora. Pareciera mejor negocio y menos inversión de tiempo ese oficio. Esa mujer prostituye su cuerpo por una decente cantidad, mientras que el maestro prostituye su mente y conocimiento todo el día y el Estado jamás le pagará un salario digno.

La prostitución ha sido tema de fuertes discusiones y debate en nuestro país. En México, esta actividad es legal siempre y cuando se ejerza voluntariamente con una persona mayor de edad y sin fines de explotación y trata. Diversos estudios muestran que un cliente de la prostitución lo hace principalmente para satisfacer un deseo sexual, buscar compañía y alejarse de los problemas en casa. El año pasado, María Clemente García Moreno, diputada transexual de Morena, anunció que presentaría una iniciativa para regular el trabajo sexual en México, aludiendo a que el “trabajo es trabajo” y debe estar regulado, y tiene razón. La chica transexual de la “zona roja” ofrecía un servicio a cambio de una tarifa. Esa noche celebró uno o varios contratos verbales, consistentes en un acuerdo de voluntades entre dos o más personas, con la finalidad de practicar sexo. Había un precio, el cliente lo aceptaba, pagaba, obtenía el servicio y así, perfeccionaban el contrato. Me pregunto ¿cuántas personas diariamente buscan y aceptan “actos de prostitución poco profesionales” mediante la seducción, amenazas y promesas? En una maquila, el gerente -generalmente casado- le dice a una subalterna que, de acostarse con él, la subirá de puesto. La mujer, esperanzada por el ascenso, aparta el viernes por la noche y para la semana siguiente ya es jefa. En gobierno féminas suben de puesto “misteriosa y abruptamente” sólo por salir con sus jefes. Esto, aparte de ser violencia de género, no garantiza que la retribución por el “servicio” prestado se cumpla. La chica transexual tiene una ventaja. Es clara y directa con lo que ofrece, busca y recibe. En la maquila o gobierno acaece otro tipo de conflictos, por no definir bien los términos desde un inicio. ¿Quién le garantiza a la chica que efectivamente subirá de puesto y en cuánto tiempo? La prostituta intenta realizar su trabajo de manera formal, pero el Estado se lo niega, mientras que hay muchos y muchas en las oficinas que lo hacen de todas formas, la diferencia es el lugar, la vestimenta y quizá el grado académico. Pareciera que esto es inmoral, pero ¿para quién? Es un tema muy controversial, pero siempre ha existido y perdurará por siempre, sea legal o no. Regular siempre evita conflictos entonces, al mal paso darle prisa y sobre las y los trabajadores en oficina, aprendan de las “zonas excluidas” y buzos con los términos de sus noches de pasión para negociar ascensos y maestros, repiensen su profesión.