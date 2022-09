Hacia una cultura de paz | Volvió a temblar el 19 de septiembre

Por: Flor Yáñez

Mientras escribía el 19 de septiembre sobre el Simulacro Nacional de Sismo 2022 programado a las 12:19 para conmemorar a las víctimas de los terremotos de 1985 y 2017 de esa misma fecha, inexplicablemente a las 13:05 tembló a una magnitud de 7.4 grados Richter. En 2017 ocurrió lo mismo a las 13:14. La probabilidad de que tres sismos de magnitud superior a los 7 grados sucedan en la misma fecha es muy poco probable, pero la realidad ha superado la ficción una vez más. Se está convirtiendo en tradición que, ante estos simulacros, se active la tierra y nos dé una buena sacudida.

A lo largo de la historia, las personas nos hemos visto obligadas a lidiar con perturbaciones “aparentemente fortuitas”, con terribles desenlaces. Recordé el terremoto de Lisboa de 1755 acaecido en el día de todos los Santos, ocasionando un maremoto y numerosos incendios en toda la ciudad, matando a miles de personas. “Qué triste juego de azar es el de la vida humana”, dijo Voltaire después de ese día. Luego, en 1759, el ilustrado publicaría el cuento filosófico “Cándido” que, con pesimismo (por oponerse al mundo óptimo de Leibniz), se burla de la pretensión de vivir en un mundo armónico. Resaltó la ingenuidad de los católicos que durante el terremoto acudieron a la iglesia a rezar pidiendo a Dios que parara el evento; sardónicamente, todos murieron aplastándolos dentro de la iglesia. La obra nos invita a reflexionar sobre la madurez ante los duros eventos y tragedias que ocurren en la vida. No existe un mundo óptimo, pero tampoco uno tan malo que sea una desgracia vivir en él, o por lo menos, uno intenta permanecer en calma.

Aunque estos desastres fortuitos de la naturaleza se han vuelto predecibles con el avance de la tecnología, no dejan de conmocionar a la población y ponerlos en estado de vulnerabilidad. Los desastres naturales no son culpa del gobierno (aunque a veces pareciera que sí), pero es el Estado el que debe asegurar de que, si suceden, las consecuencias no sean tan catastróficas mediante la prevención y atención oportuna y buena infraestructura para salvaguardar a las personas.

De acuerdo con el INEGI, sólo 11 entidades federativas registran presupuesto propio para atender emergencias y desastres naturales. En 2018, con el cambio de administración, se trasladaron las funciones de protección civil y gestión de riesgos a una subsecretaría de Segob, perdiendo interlocución con los gobiernos estatales y municipales. Fue un asunto político más que de estrategia para la prevención. Ya sabemos la frecuencia con la que los desastres naturales acaecen en el país destruyendo vidas y poblaciones, y que en el 19 de septiembre se está haciendo tradición que tiemble. Entonces quizá sea momento de que se le ponga más relevancia al derecho humano a la protección civil en pro de la dignidad de las personas en situación de desastre, sobre todo aquellas en mayor vulnerabilidad. Es momento de reflexionar sobre el azaroso sinsentido acaecer de las tragedias naturales para que el grado de consecuencias disminuya. Los pobres son los primeros, dijo AMLO, pero en morir si a la naturaleza se le ocurre jugar una de las suyas. Que los cambios, no por estrategias políticas, sean para beneficiar a la sociedad. A ver si se les ocurre.





www.floryanez.com