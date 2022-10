Hacia una cultura de paz | Whodunnit?

Por: Flor Yáñez





Mientras se discutía la “hipermilitarización” del país, un grupo de hackers llamados “Guacamayas” entraron de manera remota a los servidores de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y extrajeron 6 TB de archivos en información, mayormente clasificada. Es la más grave vulneración a la seguridad nacional en la historia del país. Muestra la vulnerabilidad del Ejército Mexicano, que, aunado a los derechos humanos, tampoco es capaz de salvaguardar información delicada del país. La salud del presidente se reveló con este hackeo a lo que él mismo dijo que era cierto incluso, “les habían faltado achaques de mencionar”.

Al parecer, la información está disponible de manera gratuita para quien la solicite a esa organización. Con un sombrero parecido al de Sherlock Holmes y una lupa en mano, las autoridades continuaron la saga de la novela policial del país para indagar las siete preguntas de oro para resolver un crimen: ¿Qué?, ¿quién?, ¿cómo?, ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿con qué? y ¿para qué? El Ministerio Público debiera saberlas a la perfección y con ello resolver la trama de los delitos. Quizá leer más novelas de este género les ayude a resolver los rompecabezas de los delitos y procesarlos.

“Whodunnit” proviene de la contracción en inglés “Who has done it?” Quién lo hizo, hace referencia a la novela policiaca y también a la “roman noir” novela negra. Esta última presenta una atmósfera de miedo, asfixia, inseguridad, injusticia, violencia y corrupción del poder político al inicio del siglo XX en Estados Unidos después de la Primera Guerra Mundial y la Gran Depresión, que dieron entrada a escribir novelas policiacas. En nuestra novela negra, la inflación en la segunda quincena de septiembre fue del 8.76% (la más alta presentada en décadas); respecto a la impunidad, de acuerdo con Impunidad Cero, de cada 100 delitos que se cometen, 6.4 son denunciados y de cada 100 delitos que se denuncian, sólo 14 se resuelven, es decir, la probabilidad de que se resuelva un crimen es de 0.9%; en septiembre hubo 333 mujeres asesinadas; la percepción de inseguridad general de acuerdo con el INEGI es del 68.4% y por ciudad: Fresnillo, Zacatecas 97.2%, Ciudad Obregón, Irapuato, Guanajuato; Cuautitlán Izcalli y Colima, Colima; 97.2, 90.4, 89.7, 89 y 87.5 por ciento, respectivamente; dentro de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ocupamos el último lugar en percepción de corrupción y en los países del G20, el lugar 18 de 19. Cumplimos todos los requisitos para escribir una novela negra con la trama del país. La pregunta es y seguirá siendo: Whodunnit? ¿Quién lo hizo? y, sobre ¿cuál es la causa de todo? La incertidumbre se apodera del país. Es menester hacer cambios significativos de dirección en acontecimientos políticos, sociales y económicos. En las novelas criminales se hace una invitación a la búsqueda de modelos de interrogación para encontrar la verdad, más allá del olfato de un perro y una lupa para resolver el misterio, por lo menos, de este año.

www.floryanez.com