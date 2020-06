Hacia una dictadura de mercado

En estos momentos los temores comunes como la muerte, la enfermedad, la vejez, el terrorismo, la guerra, el hambre, los desastres naturales, etc. son comparados o probablemente menores, dependiendo de cada uno de nosotros, al miedo a “la dictadura de los mercados”. Éste tiende a reducir los beneficios económicos hacia la sociedad. El miedo a quedarnos sin el bien cada vez más escaso que se llama “trabajo”, a reducir nuestro poder adquisitivo, al subempleo, a la marginación económica y social. Estas estructuras de poder en la sociedad contemporánea tienen nombre y rostro. Son invulnerables a las críticas y a las palabras. Su poder parece menos ostentoso, menos abiertamente declarado, pero es omnipresente y sigue creciendo. Se expande rápidamente entre la ciudadanía, paraliza reacciones o contrapesos, inclusive la del miedo al miedo mismo. En ambientes de crisis, como el que estamo viviendo, impactan con reacciones que rebajan la moral, como despedir a “alguien”, cerrar dependencias u organizaciones, incluso desprestigiar personajes. Normalmente sorprende y las personas no entienden bien lo que sucede ¿Por qué esas reacciones? Y pareciera que estamos a la expectativa. El sistema mismo no funciona, se construye un ambiente de desánimo y por tal motivo no surgen los conflictos. Entramos a un estado de debilidad, que incluso impide pensar, y el siguiente paso es el nazismo.

El temor es una emoción que inmoviliza, que neutraliza, que no permite actuar, ni tomar decisiones con naturalidad. Este miedo contemporáneo hace a los ciudadanos susceptibles de ser dominados, subyugados por aquél o aquéllos que poseen la capacidad de generarlo, los que ejercen el poder, que someten a los miedosos y les inyectan pasividad y privatización de su vida cotidiana, les echan la culpa, y además son castigados en beneficio de otros.

Todos los que de una u otra forma recurren a los medios de comunicación habrán visto que abundan las alusiones que generan temor en los ciudadanos, desempleo, inseguridad, muertes por contagio, quiebras de empresas, secuelas de la recesión. No es sólo los títulos de las secciones económicas, sino las constantes declaraciones de políticos. Los periodistas que reflejan lo que ven, probablemente proyectan “tuvimos que asustar a la población para tranquilizar a los mercados”. Tras esta recesión económica viene la humana. Existe un miedo fundado por perder los empleos, por ya no encontrar empleo, por cerrar los negocios, por ya no poder abrir los negocios. La población, en general, está asustada, se tiene miedo al futuro. Este miedo puede convertirse en desesperanza y ésta al descontento y furia de la sociedad, llegando a problemas mucho más grandes que los provocados por los actuales supuestos líderes del país.





