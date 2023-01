Hagamos esto para ser líderes en competitividad (parte 2)

Por Jorge Cruz Camberos





En nuestra edición pasada hablamos del Sistema de derecho confiable y objetivo, Manejo sustentable del medio ambiente, Sistema político estable y funcional, y Sociedad incluyente, preparada y sana, como factores fundamentales en los que tenemos que mejorar para ser líderes en competitividad dentro de las 17 ciudades más competitivas con más de un millón de habitantes en México.

Hoy hablaremos de seis rubros con los que, si logramos crecer, con esfuerzo y de forma conjunta obtendremos la llave para escalar posiciones, incluso por encima de grandes ciudades que por años han permanecido a la cabeza en esta materia. Seguiremos con la numeración que le dimos a cada apartado desde el editorial pasado.





5.- Aprovechamiento de las relaciones internacionales. Hemos palpado un avance muy marcado, pero tenemos que seguir reforzando la atracción de inversión extranjera directa, pues aunque ocupamos el séptimo puesto de las 66 ciudades más importantes del país, tenemos que redoblar esfuerzos para posicionarnos mejor. Asimismo, tenemos que seguir reforzando la estrategia de interactividad de la ciudad, mejorando la ocupación y oferta hotelera, además de propiciar una mayor conectividad, abriendo nuevas rutas hacia el oeste de los Estados Unidos, así como a Monterrey y el centro del país.

6.- Gobiernos eficientes y eficaces. Nuestra gran área de oportunidad está en densificar nuestra ciudad, acercando los servicios a la población, aprovechando que ya hay una ruta definida. Además, es apremiante seguir fortaleciendo la iniciativa “Ciudad Cercana”, generando los incentivos necesarios para el crecimiento de vivienda vertical y vivienda accesible. Es aquí en donde tenemos una gran ventaja sobre las demás ciudades del país, ya que actualmente somos la quinta localidad de 66 con mayor porcentaje de ingresos propios.

7.- Economía estable. Esta es otra de las fortalezas que tenemos como municipalidad. Sigamos trabajando en incrementar nuestro PIB, e impulsemos más nuestra diversificación económica mediante la generación de políticas públicas para lograr una más accesibilidad a créditos para las empresas. Es importante seguir robusteciendo iniciativas como “Chihuahua City Invest” para la atracción de inversión; “Startup Chihuahua”, para incentivar el emprendimiento y la creación de más empresas; y “Chihuahua Espectacular”, para reforzar el turismo y la interactividad de nuestra ciudad.

8.- Innovación de los sectores económicos. Es este un subíndice interesante y representa uno de nuestros “lados fuertes”, ya que tenemos grandes empresas consideradas dentro de las 500 más importantes del país (nos erigimos como la ciudad número 3 de 66 en México). No obstante, tenemos grandes áreas de oportunidad en lo que tiene que ver con el talento. En este rubro necesitamos más posgrados de calidad, centros de investigación y generación de patentes.

9.- Mercado de factores eficiente. Es otra de las áreas en las que destacamos, pues la oferta de empleo en nuestra localidad, comparada con el resto del país, es muy sólida. Sólo debemos cuidar la paz laboral que hemos logrado con el paso de los años. En ese sentido, la recomendación es trabajar en reducir las demandas vía conflictos laborales.





10.- Sectores precursores de clase mundial. Este es uno de los puntos con mayor oportunidad para mejorar. Nuestro transporte público no es moderno, requiere de acciones conjuntas que lo lleven a brindar un mejor servicio y mayor seguridad para los usuarios; no menos importante es la necesidad de destinar mayores recursos para temas de movilidad no motorizada.





Sirvan pues estas dos colaboraciones quincenales para fijar una adecuada planeación estratégica, coordinada, que nos ayude a posicionarnos como la ciudad más competitiva, objetivo trazado desde el inicio de la presente administración municipal, en coordinación con el sector empresarial. Hasta la próxima.





Maestro en Administración Deportiva. Presidente de Consejo de Desarrollo Económico Regional Chihuahua Centro (CODER)

jorgercruz@me.com