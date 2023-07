Hannia Rodríguez Torres en Cannes: Grand Prix de Future Lions

Por: Mario Saavedra

Mi esposa y yo optamos por no tener hijos, meditada decisión que la realidad del mundo cada vez más complicado que habitamos pareciera confirmarnos no fue del todo errónea. Esto no inhibe, sin embargo, que mucho disfrutemos los triunfos de jóvenes en los cuales de alguna manera hemos podido incidir en mayor o menor medida en su formación, y de igual modo sufrimos sus posibles desventuras y penurias en un contexto global cada vez más competido y hostil.

Es el caso más que honroso y feliz de nuestra joven sobrina y ahijada Hannia Rodríguez Torres, quien en circunstancias no siempre favorables descubrió y defendió a ultranza un talento creativo que la llevó a estudiar cine. Sensible e inteligente, desde adolescente igual se manifestó en ella un sincero amor por los libros, por la buena literatura y por el arte, por el cine de calidad, campos idóneos para desarrollar y potenciar su indómita creatividad.

La vida misma la condujo antes de cumplir los veinte años a Argentina, y en ese país, con una honda y rica tradición intelectual, artística y cinematográfica, se inscribió para estudiar dirección en la Fundación Universidad del Cine de Buenos Aires. Abriéndose camino profesional, fue a dar al cercano mundo de la publicidad, donde comenzó a explorar senderos y a soltar la mano. Grandes creadores nuestros y ajenos han andado ese mismo itinerario de búsqueda, porque en la publicidad igual se pretende contar historias para incidir en el gusto de un público aquí consumidor. Como con una buena película, con un buen spot igual se busca seducir los sentidos de las personas, si bien en el séptimo arte ese proceso suele ser más complejo y una buena cinta puede marcarnos de por vida.

Oriunda de Chihuahua, Hannia acaba de hacerse acreedora, con una dupla de también talentosas jóvenes redactoras argentinas, y nada más y nada menos que dentro del propio contexto del Festival de Cannes a donde sueñan llegar todos los hacedores cinematográficos, al Grand Prix de “Future Lions” que se otorga a las grandes promesas de la creatividad publicitaria que no han cumplido todavía los veinticinco años. El prestigioso Festival Lions Cannes incluyó por primera vez entre sus premios la categoría “juvenil” en 1995 y desde entonces los galardonados se han convertido con el tiempo en referentes de la creatividad publicitaria en el mundo.

Algo así como el Nobel del no menos competido mundo de la publicidad, y con más de un ciento de proyectos inscritos, creo que para ella y sus compañeras podrán venir grandes cosas no sólo en este campo aledaño donde han empezado a foguearse, sino en el cine que es a donde la propia Hannia me consta pretende llegar y triunfar. El talento lo tiene de sobra, y pareciera que la vida y sus propios esfuerzo y trabajo ––con el espaldarazo de la Brother Ads School en Buenos Aires–– la están poniendo en el lugar y el momento adecuados. \u0009

Lo ganaron por una creativa e innovadora campaña en torno de la seguridad en automóviles, y ya se sabe que las prestigiadas marcas Volvo y AKQA (empresa de diseño e innovación de productos aeroespaciales) pondrán en marcha sus equipos de alta tecnología para que este proyecto sea una realidad e impacte en la seguridad a nivel global. Conozco ideas y guiones suyos inteligentes, con manifiesto oficio, y en esa misma línea está trabajando ya en su ópera prima. Una estratégica parada en París le ha permitido descubrir lo mucho que siempre tiene para ofrecer la Ciudad Luz a los talentos en formación.