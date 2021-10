Por: Sebastián Sáenz Nieto

Hace unos días, una persona que aprecio me envió una imagen donde se hacía notar la frase ¨Hasta donde sea sano¨ cuya insinuación era hacia las relaciones de pareja o amistades; aunque, pienso que puede tener diversos significados, todo dependiendo desde el ángulo en que se aprecie. Conveniente al tiempo en que nos encontramos, esta fue la representación que quise darle y deseo compartir con ustedes…

Soy orgullosamente Meoquense, y en mi municipio contamos con dos seccionales. El ayuntamiento pegó en los muros la convocatoria para contender a la presidencia de cada una. Los mediadores entre el pueblo y el gobierno ya escogieron a sus candidatos, aquellos buenos vecinos en el pueblo, ciudadanos promesa, para formar planillas y colocarlos en las sillas.

Zoon Politikón en traducción literal significa ¨animal político¨, una expresión propuesta por Aristóteles para exponer que el hombre tiene la capacidad de relacionarse políticamente. A estas relaciones interpersonales se les fue agregando la calumnia, la difamación y la embestida en general para terminar formando un tumor primario llamado ¨Grilla política¨, grilla debido al sonido generado por estos insectos que nos es impráctico y estéril a los humanos. Es la que desprestigia totalmente a la verdadera política, la cual debería ser considerada como un arte.

En las campañas electorales pasadas, mientras me deslizaba en mis redes sociales, me fue posible observar como la antipatía entre ciudadanos (y no digo partidos, porque sabemos que las instituciones no hablan) se hacía de conocimiento público. Más ataque y menos defensa.

Bien por aquellos que tienen un sistema definido y militan en algún partido, por los que no se identifican con alguno y son apartidistas. Lo que sí es fundamental para poder desempeñarnos correctamente en la sociedad, es el conocer personas, el relacionarnos, el dialogar, estar abiertos al debate, crear vínculos e involucrarnos en las tomas de decisiones, puesto que estas últimas nos afectan de manera positiva o negativa; en cambio, el fanatismo comienza a golpetear en los nexos con los vecinos, compañeros de escuela o trabajo, amigos e inclusive en la familia. Este tumor primario pasa a convertirse en metástasis y rompe con todo el código de ética que venimos construyendo desde tiempo atrás en nosotros mismos.

Vamos a observar, o a no ser que me haya perdido de algo, estamos observando ya al hombre, a la mujer que junto con su partido político o expresión ciudadana representarán a la creación de Adán. Esta imagen de Miguel Ángel que puede ser apreciada en cualquier elección. ¿Qué percibiremos más? ¿Política o grilla?

Para concretar: Salgamos a expresarnos, apoyemos a nuestros favoritos, debatamos compartiendo nuestros puntos de vista, o también es válido quedarse a curiosear y escuchar. Pero no dejemos que los sentimientos tomen nuestra rienda y nos conduzcan a la hoguera. Sigamos viendo por el bien común y avanzando hasta donde sea sano.