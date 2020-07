Hasta que el tornillo quiebre

El 29 de enero de 2015, una fuerte explosión sacudió el Hospital Materno Infantil de Cuajimalpa, destruyéndolo parcialmente, en el lugar murieron cinco personas y hubo decenas de heridos. El lamentable hecho fue ocasionado por una fuga en la pipa de gas, que abastecía al hospital ese día. Posteriormente, las autoridades dieron a conocer que se debió a un empaque mal puesto y dos tornillos desgastados en la bomba de trasiego, la cual sirve para regular el paso del combustible a la manguera despachadora. Exponiéndose una evidente negligencia de la empresa Gas Exprés Nieto, quizás algún empleado sí se percató del problema, pero le pareció “insignificante” y con un “no pasa nada, es un empaquito” o “son dos méndigos tornillos, todavía aguantan, qué puede pasar”. El camión salió únicamente a ocasionar una tragedia que cobró vidas, asimismo, causó la desaparición del edificio que albergaba el hospital, pues quedó tan destruido que por seguridad tuvo que ser derrumbado, con la promesa de construir otro, pero hasta la fecha no lo han terminado.

Varias veces, el “no pasa nada, es algo sin importancia”, se apodera de nosotros, y nos relajamos, por supuesto, en ocasiones es válido dejar que las cosas se acomoden solas o involucrarse lo menos posible, sin embargo, cuando nuestro sentido común nos alerta que algo no está funcionando bien, es imperativo actuar para que el problema no empeore. Es decir, no debemos esperar hasta que los tornillos enmohezcan y luego se quiebren, tenemos que reemplazarlos a tiempo, o mínimo darles un buen mantenimiento, para evitar daños colaterales.

Hay varios aspectos de la personalidad, a los cuales se debería también mantener en óptimas condiciones para que no terminen perjudicando. Algunos se conforman con poco teniendo la capacidad de lograr mucho más, no solamente en cuestión material, sino también espiritual. A pesar que el tornillito corre el riesgo de oxidarse donde está, y hay la posibilidad de cambiarse a un lugar más adecuado, prefieren dejarlo donde mismo, ni siquiera intentan cambiarlo y ahí se queda de manera perpetua, termina oxidado, con el paso del tiempo se despedaza, sin haberse movido jamás, esto bien podría llamarse el tornillo de la mediocridad.

Durante el transcurso de la vida somos testigos de innumerables acontecimientos negativos, injustos y hasta inhumanos, sin embargo, muchos no hacen nada por ayudar, pues consideran que mientras no les afecte, no es su problema. Nos hemos convertido en seres individualistas, donde lo único que importa es la satisfacción personal. Es decir, mientras sus tornillos luzcan bien, los demás que enmohezcan, a pesar de que pueden compartir un poco de aceite para que mejoren, jamás lo hacen, la mezquindad e insensibilidad se apodera de ellos.

Por negligencia, egoísmo, e indiferencia, dos insignificantes tornillos dañaron la vida de muchas personas en Cuajimalpa. Por eso, una de nuestras responsabilidades es mantenerlos en excelentes condiciones, no hacerlo puede costar muy caro, cada uno sabe perfectamente cuáles hay que ajustar, lubricar o reemplazar. Sería un grave error esperar hasta que el tornillo quiebre.

