¿Hay más pobreza en México con AMLO 4T?

Por: Javier Félix Muñoz

“Abuela, tus tijeras son puñales, que cortan otros males, pero estos tiempos no”

Silvio Rodríguez – Cantautor Cubano – Latinoamericano.

Según el principal especialista en el estudio de la pobreza en México: el Dr. Julio Boltvinik K., Los pobres del Coneval (Consejo nacional de Evaluación) no son 55.7 sino 96.9 millones // Dos lecturas de las mediciones de pobreza del Coneval 2018-2020 La Jornada 13 de Agosto 2021. Andrés Manuel no acepta estas cifras y sonriendo dice que tiene otros datos que no muestra.

¿Hay o no hay más pobres en México con la 4T?

En los primeros meses de su gobierno, al anunciar el plan nacional de desarrollo, AMLO afirmó contundente: se acabó el neoliberalismo en México, hizo una pausa y dijo, ya, nomás le faltó la varita mágica para desaparecer de una vez y para siempre el Modelo Económico Neoliberal.

Afirmó también AMLO que en México los organismos financieros internacionales: FMI, Banco Mundial, Departamento del Tesoro Norteamericano, ya no dictaban las políticas económicas de México, porque ya somos un país soberano.

Esta forma simplista de eliminar un modelo económico, por arte de magia, no corresponde al análisis realizado por un equipo de 500 especialistas de la UNAM y otras universidades del país, que coordina el Dr. en Economía UNAM José Luis Calva (JLC) que afirma que: en México está plenamente vigente el Modelo Económico Neoliberal.

Ilustra el Dr. Calva su hipótesis, con los siguientes estudios de caso: En 1982, México era una economía más grande que la de China, con un PIB Anual de 634 mil millones de dólares (mmd), era la octava economía del planeta, China en ese año de 1982, era la décima economía del mundo, con un PIB Anual de 527 mmd, 107 mmd menos que México.

34 años después, en el 2016, China ya era la mayor economía del mundo en poder de compra, en ese mismo tiempo, México bajó del octavo al quinceavo lugar, es decir, China en el mismo tiempo, superó a los 9 países que tenía arriba y a México, lo superaron 7 países, que lo hicieron bajar al número 15 de la economía mundial.

En 1982 Corea del Sur tenía un PIB de 1/3 del PIB de México, en el 2021 Corea del Sur tiene 3 veces más que el PIB de México.

¿Cómo le hicieron China y Corea y otros países para salir del subdesarrollo?: diseñando y poniendo en práctica su propio modelo sin sujetarse al modelo neoliberal.

Sin sarcasmo, con absoluta seriedad y con respeto pleno a la figura presidencial, considero que a Andrés Manuel, le sería bueno escuchar con detenimiento al grupo de especialistas del Consejo Nacional Universitario (CNU).

El CNU se ha atrevido a diseñar un nuevo programa para el desarrollo nacional, y con eso contribuir a elevar el nivel del debate político y social en México, con el objeto de formar una corriente de opinión ciudadana nacional, en el sentido de que solo cambiando la estrategia de desarrollo económico, y haciendo las reformas de estado requeridas, es posible superar la pobreza y la desigualdad.

El cambio más urgente:

Ampliar las facultades del Banco de México, para no solo controlar el tipo de cambio y la inflación, sino hacerlo impulsando el desarrollo nacional y el pleno empleo, como lo definió el congreso constituyente de 1917, no como lo definió la reforma salinista al 28 constitucional, plenamente vigente.