Hechos y criterios

Promesas

Raúl Sánchez Küchle

Las relaciones entre los humanos están repletas de promesas, muchas de ellas incumplidas. Se entiende una promesa como una expresión de la voluntad de dar a alguien o hacer por él algo. El término proviene del latín promissus, con el prefijo pro, antes, y missus, participio del verbo mittere, arrojar o enviar.

Tiene, pues, una promesa un antes y un después: un antes como una intención, y un después como el que lo que se envía o arroja –generalmente de palabra- se haga realidad.

El asunto es que esa intención puede quedar en el mero deseo o derivar de un ánimo pasajero, y el que se realice quedar muy lejos o pasar al olvido. De ahí que el prometer no empobrece, el dar es lo que aniquila. O el que de buenas intenciones o promesas está lleno el camino del infierno.

Muchas canciones recogen de distintos modos el sentir de las promesas, como la de prometes y prometes, y luego me prometes, y nada; la de sabes que Dios podrá castigarte, si rompes tu promesa de amor; o te he prometido que te he de olvidar.

No es ningún secreto que muchos políticos en campaña prometan esto y lo otro, y hasta las perlas de la Virgen, con tal de obtener votos, pero pocos son los que cumplen a cabalidad sus promesas. Y, por desgracia, no falta quienes aún a sabiendas de que lo que prometen resulta imposible o muy improbable de cumplir, lo hacen. Eso en campañas. El detalle es que aún en el ejercicio del poder prometen cosas que se miran irrealizables u otras que, siéndolo, no las cumplen. Hay otros –póngale nombres el lector- que se jactan de que tal o cual promesa se cumplió, cuando los ciudadanos saben que no es verdad.

Promesas incumplidas hacen quienes muchas veces exclaman: ahora sí voy a estudiar, prometo no llegar tarde, ya no voy a fumar, ya te voy a hacer caso, te prometo que desde hoy me voy a portar bien, ya no voy a embarcarme con un crédito… La intención puede ser buena, pero también de dientes para afuera o con tal de salir de la situación.

Se prometen quienes se casan. Por eso se dice son esposos, del latín sponsus (esposo) y sponsa (esposa), relacionados con el verbo spondere, prometer, con el sentido de voto o promesa solemne. Al casarse además se prometen, com-prometen, uno al otro y realizan promesas de amor y fidelidad. Desgraciadamente esas promesas quedan a veces en el aire, y las separaciones, divorcios y adulterios se vuelven frecuentes.

Lo prometido es deuda, y esa deuda se paga a veces con sacrificio, algo que hoy está devaluado. Una promesa a veces equivale a un juramento. Te lo prometo, dice alguno, en vez de te lo juro. Es muy sano, por ello, prometer solo aquello que estemos dispuestos a cumplir y poner toda nuestra voluntad para lograrlo.

Dios, nuestro Señor, es siempre fiel a sus promesas. Por eso “mantengamos firme la esperanza que profesamos, pues fiel es el autor de la Promesa” (Hebreos 10,23). ¿Lo ven?