Hechos y criterios / Anatomía de un asesinato

Hace muchos años se estilaba, para abrir conversación con alguien apenas conocido, el exclamar: ¡Qué frío! o ¡qué calor!, y luego: Pobre del que mataron ayer. Hoy prende uno el televisor, examina el periódico, escucha las noticias, y esas muertes están a la orden del día.

Ante los cadáveres encontrados, sean de hombres o mujeres, se esboza casi a pie juntillas que el homicidio se debió a un ajuste de cuentas entre bandas delincuenciales, porque el occiso andaba metido en drogas, porque detrás existía un lío de faldas, porque se trató de un así llamado crimen de odio y por otras causas que se ocurren de momento aun sin investigación de por medio.

La realidad es que todo crimen, especialmente un homicidio, tiene un motivo. Quienes lo perpetran lo hacen por venganza, por dinero, por conservar el poder, por pasión, por quedar bien con algún grupo, por sentir la adrenalina, por resguardar negocios al margen de la ley, por oposición a alguna idea política o de otra clase, por motivos raciales, por odio o egoísmo, o por una y mil razones más.

Quienes persiguen ese delito buscan los motivos, y cuando no son claros, deben ahondar en los mismos e investigar más a fondo, lo mismo en la ocasión y la oportunidad. Y se debe llegar a la verdad, sin importar que con ella se toquen intereses de alguna o algunas personas o instituciones.

Queda fuera de toda ética el buscar “chivos expiatorios” o el dejarse presionar para la resolución del crimen, o adjudicar el suceso a que la víctima andaba en malos pasos y se trató de una venganza o un ajuste de cuentas, sin dar más explicaciones.

Llegar al conocimiento de la verdad de un asesinato y colocar a buen recaudo al asesino es un deber de fiscales y jueces. El buscar que determinados asesinatos caigan en cierta clasificación, sobre todo para darles un cariz más allá de las verdaderas motivaciones, es enredar las cosas.

No es posible, a veces por informaciones parciales, lanzar acusaciones sin ton ni son, adjudicando a determinado grupo o tendencia social ciertos homicidios y exigiendo que las investigaciones se acomoden a ese esquema.

Por todo ello, no se puede asegurar que tal o cual crimen sea debido a tal o cual cosa, si antes no se cuenta con elementos, aunque sean someros, que apunten hacia allá. No se puede dar “línea” a quienes se encargan de las investigaciones para que declaren que ese crimen se engloba en tal o cual esquema.

Recordamos al respecto, de ahí el título de esta colaboración, un filme memorable que en 1959 el director Otto Preminger nos regaló: Anatomía de un asesinato, con siete nominaciones al Óscar, incluyendo la mejor película y el mejor actor, James Stewart. ¿Lo ven?