Hechos y criterios | Ciencia y razón

Por: Raúl Sánchez Küchle





A medida que avanza el tiempo la ciencia realiza nuevos descubrimientos y aporta conocimientos que acercan a los hombres a la verdad en muchos campos de la vida. Son muchos los que, basados en la ciencia –la verdadera- dan cuenta de aspectos que otros, alejándose de esa misma ciencia o dejándola a un lado, se mueven más por razones ideológicas.

Otros hablan de ciencia cuando conviene a sus intereses, pero si la misma contradice sus afirmaciones o posturas fácilmente la desdeñan, la hacen a un lado y se aferran a su modo de ver las cosas aunque la realidad, verificada por la ciencia, sea otra.

El recientemente fallecido Benedicto XVI era un convencido de la conciliación entre la ciencia y la Fe católica. Advirtió, aprovechando su experiencia intelectual, que las modas intelectuales vienen y pasan, mientras que la fe permanece.

Expuso: "¡Manténganse firmes en la fe! ¡No se dejen confundir! A menudo parece como si la ciencia -las ciencias naturales, por un lado, y la investigación histórica (especialmente la exégesis de la Sagrada Escritura), por otro- fuera capaz de ofrecer resultados irrefutables en desacuerdo con la Fe católica.

He vivido las transformaciones de las ciencias naturales desde hace mucho tiempo, y he visto cómo, por el contrario, las aparentes certezas contra la fe se han desvanecido, demostrando no ser ciencia, sino interpretaciones filosóficas que sólo parecen ser competencia de la ciencia… He visto y veo cómo de la confusión de hipótesis ha surgido y vuelve a surgir lo razonable de la fe. Jesucristo es verdaderamente el camino, la verdad y la vida, y la Iglesia, con todas sus insuficiencias, es verdaderamente su cuerpo”.

No pocos son, sin embargo, los que, ante las afirmaciones científicas –no meras hipótesis-, demostrables muchas veces por la misma razón, continúan desarrollando argumentos que van contra la propia evidencia científica y de sentido común.

Tal es el caso, utilizado una y otra vez para defender el aborto señalando que la mujer tiene derecho sobre su cuerpo –como ha sucedido recientemente en Carolina del Sur-, cuando la evidencia nos muestra que el cuerpo de la mujer es uno y el que lleva en gestación es otro. Otro caso es el hecho de existencia de un gen gay, cuando la ciencia y las estadísticas no han podido demostrarlo y, por el contrario, se apunta a su no existencia. Otro hecho más es que se manifieste que un hombre o una mujer pueden cambiar o adoptar el sexo contrario, cuando la realidad expone que el hombre es hombre y la mujer, mujer desde su nacimiento hasta su muerte, y más allá. Uno más –y hay más- es que la vida inicia desde la concepción, según lo confirma la ciencia, y no hasta tal o cual o tal semana. Pensemos y obremos en consecuencia. ¿Lo ven?