Hechos y criterios | Cizaña y trigo

Raúl Sánchez Küchle





En enero de 2022 el episcopado mexicano exhortaba a orar por la paz con una oración que entre otras cosas señala: “Consuela el dolor de quienes sufren. Da acierto a las decisiones de quienes nos gobiernan. Toca el corazón de quienes olvidan que somos hermanos y provocan sufrimiento y muerte, dales el don de la conversión”. A algunos sorprendía que se pidiera por esos que causan ese sufrimiento y esa muerte en tantas víctimas muchas veces inocentes.

En todos los tiempos, y hoy no es la excepción, no son pocos quienes han abogado no sólo por un castigo ejemplar para los que ejercen el mal por acciones violentas e injustas, sino piden borrarlos del mapa, acabar con ellos sea con la pena de muerte o con la justicia por su mano, como sucede con linchamientos en que a veces pagan justos por pecadores.

No es fácil pensar que los delincuentes de diversa calaña, que han sumido a víctimas inocentes en un sufrimiento atroz, sean capaces de rehabilitación o redención. Desde luego el privilegiar a las víctimas, con sobrada razón, se asume como prioridad.

El asunto no es nuevo. Dentro de la sociedad, más bien podemos decir en el mundo, existen hombres y mujeres que han tomado el camino del mal, y otros, muchos a Dios gracias, que se mueven, con dificultades a veces, por el sendero del bien.

La parábola evangélica de la cizaña (Mt 13, 24-43) da cuenta de esa situación que a veces desconcierta. Algunos Padres de la Iglesia –escritores cristianos de los primeros siglos- expusieron consideraciones que muy bien pueden aplicarse a nuestra época.

San Agustín de Hipona expresa: “Hay muchos que al principio son cizaña y después se hacen trigo. Si a éstos no se les sufre con paciencia cuando son malos, no se consigue el que muden de costumbres; y si fuesen arrancados en ese estado, se arrancaría al mismo tiempo lo que con el tiempo y el perdón hubiera sido trigo. Por eso nos previene el Señor que no hagamos desaparecer de esta vida a esa clase de hombres, no sea que por quitar la vida a los malos se la quitemos a los que quizá hubieran sido buenos, o perjudiquemos a los buenos, a quienes, a pesar suyo, pueden ser útiles”.

San Jerónimo de Estridón por su parte expone: “Porque efectivamente si se prohíbe arrancar la cizaña, y se manda conservarla hasta la siega, ¿de qué modo se han de quitar de entre nosotros ciertos hombres? Pero no hay o es muy poca la diferencia entre el trigo y la cizaña, llamada vulgarmente vallico, que cuando aún está en estado de hierba y su tallo no está coronado de espiga, es muy parecida al trigo. Por esta razón nos advierte el Señor que no demos nuestro dictamen sin un examen detenido sobre cosas dudosas, sino que las dejemos a juicio de Dios, a fin de que arroje el Señor en el día del juicio de entre los santos, no a los criminales sospechosos sino a los que entonces serán bien manifiestos”. Pensemos.