Raúl Sánchez Küchle





Nuestra vida se torna a veces difícil y nos enfrentamos a situaciones que nos ponen a prueba. Hay tentaciones de distintos tipos que nos atosigan y, sabiendo que las podemos y debemos rechazar, caemos en ellas, a pesar de que nuestra manera de ser y pensar, nuestros principios, ideales y convicciones nos mueven a ese rechazo, y claudicamos.

Claudicar es perder fuerza, vacilar ante un contrario y acabar cediendo ante él, es dejar de oponerse a algo. El término procede del latín claudicare –préstamo del siglo XVII-, propiamente cojear, también decaer, vacilar, perder fuerza o firmeza. Este verbo se deriva del adjetivo claudus, cojo, vacilante al andar. Su significado evolucionó del etimológico “cojear” a “faltar a sus deberes o a sus principios”, por comparación entre la manera irregular de caminar de un cojo con la de obrar defectuosa o desarregladamente.

Claudicamos, cedemos, vacilamos, cuando dejamos que el temor, el respeto humano, el qué dirán o pensarán los demás, hacen que brinquemos sobre nuestras convicciones. Claudicamos cuando alguien nos pide realizar alguna cosa que se opone a nuestros principios, y pensamos que eso, sobre todo si es algo pequeño, no nos afecta y cedemos. Claudicamos cuando queremos ganar el mundo, el favor de la gente y mentimos o distorsionamos las cosas. Claudicamos cuando queremos salvar nuestra vida o nuestras posesiones a costa de lo que creemos.

El claudicar implica en no pocos casos el darse por vencido ante los demás por un temor a veces infundado, ante una tentación, ante una sugerencia de efectuar algo contrario a lo que pensamos, un comprometerse en algo que afecta a nuestros principios. Y el claudicar puede modificar nuestro modo de mirar nuestras relaciones con los demás y con Dios, tomar un camino equivocado e incluso caer en actos de corrupción.

En la Biblia claudicar representa tanto la debilidad humana, que es una realidad, como los efectos del pecado. Nos inspira a resistir el pecado para evitar claudicar (cfr. 1 Re 18,21).

El no claudicar en diversas situaciones suele ser considerado como algo positivo, ya que revela la perseverancia y el tesón de una persona.

José Fernandes de Oliveira, SCJ, escritor y músico brasileño, conocido como Padre Zezinho, es autor de una canción en que pide no claudicar: “No dejes que claudique mi Señor al ver lo que este mundo se volvió… Muchos dicen que así es la vida, que la guerra no va a ser vencida, que la historia no puede cambiar, yo que quiero vivir tu verdad, te suplico con toda humildad, no me dejes, Señor, claudicar”. ¿Lo ven?