Hechos y criterios | Consejos

Cuando alguien busca actuar de determinada manera o aplicar medidas en alguna situación, y de momento duda o no sabe si su decisión puede ser correcta o adecuada, generalmente pide consejo a quien considera apto para ello, aunque algunas veces busca una segunda opinión o consejo con una u otras personas más por sentimentalismo o amistad aunque su capacidad de dar buenos consejos no sea idónea.

Lo anterior le sucedió a Roboam, rey de Judá (931 – 913 a.C.), quien reinó en lugar de su padre Salomón. Pidió consejo a los ancianos diciendo: ¿Qué me aconsejan que responda a este pueblo? Ellos respondieron: “Si te haces hoy servidor de este pueblo y les das buenas palabras, ellos serán siervos tuyos para siempre”.

Pero el rey abandonó ese consejo y pidió consejo a los jóvenes que se habían criado con él y estaban a su servicio. Les dijo: ¿Qué me aconsejan que responda a este pueblo que me ha dicho: aligera el yugo que tu padre puso sobre nosotros? Los jóvenes respondieron: Diles “Mi dedo meñique es más grueso que los lomos de mi padre… él los azotaba con azotes, pero yo los azotaré con escorpiones”.

El rey siguió a los jóvenes y no escuchó al pueblo, lo que ocasionó la ruptura de Judá con las tribus de Israel (consultar 1 Re 12,4-19).

Los consejos de las personas mayores o de aquellas experimentadas en tal o cual materia son por lo general mucho más certeros que los de jóvenes amigos a veces con poca experiencia de la vida.

Aquél que no oye consejos nunca a viejo llegará, dice una canción. Pero hay que saber a quién pedir consejo.

No pocas veces funcionarios gubernamentales de todos los calibres toman consejo de subordinados o asesores poco experimentados, y sus decisiones no dan en el blanco. Otras veces confían equis o zeta puesto a personas que supuestamente responderán a sus expectativas, pero no lo hacen por haberlos elegido por compadrazgo, amistad o pago de facturas.

Los consejos paternos y maternos son irremplazables, pero muchos hijos, sobre todo adolescentes y jóvenes, no los toman en cuenta, ciñéndose más a sus propios caprichos o deseos, a los “consejos” de su grupo de amistad o a la influencia de las malas compañías.

Hay gente también a quien le gusta dar consejos gratis, sobre todo en materias médicas o alimentarias: Tómate tal o cual pastilla, tal o cual té o come tal o cual cosa. Pero no sólo sobre eso, sino metiéndose –sin ser consultados- en las relaciones ajenas o laborales.

Una de las obras de misericordia espirituales es: Dar buen consejo al que lo necesita. Pongámosla en práctica. ¿Lo ven?