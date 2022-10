Hechos y criterios | De política y religión

Por: Raúl Sánchez Küchle

Generalmente cuando se invita a una fiesta, a una reunión de amigos o a un determinado evento, se expresa que nada más no se hable de política o de religión, en el supuesto –a veces con razón, a veces sin ella- de que quienes lo hacen se enfrascan en una conversación que parece no tener fin, y los ánimos se caldean.

En caso en que alguien dé pábulo a una discusión o enfrentamiento, no pocos prefieren cerrar la boca o mantenerse al margen, a pesar de que en su fuero interno ansíen intervenir mostrando sus posturas o esgrimiendo argumentos a favor o en contra de los contendientes.

El caso es que las posiciones de los actores adquieren a veces, tanto en asuntos políticos como religiosos, tonos que parecen manifestarse en blanco y negro, cuando pueden adquirir matices de caracteres grises y, sin ceder en las propias convicciones o principios, reconocer que las colocaciones del o los contrarios –adversarios, no enemigos se dirá hoy- pueden dar luz en las discusiones y arribar a conclusiones o resultados satisfactorios.

El problema surge cuando los contendientes se aferran a sus poses y en vez de entablar un diálogo sereno se manifiestan como adversarios irreconciliables con el o los otros, creyendo, sin conceder como dirían los abogados, que ellos tienen la verdad sin ninguna gradación.

Sucede, sin embargo, que la inmensa mayoría de los seres humanos son motivados por sus propias ideas, creencias, opiniones o convicciones, lo que los lleva a tomar actitudes reafirmantes para sí o defensivas frente a lo que otros piensan o creen; su mente, entonces, se cierra a la escucha de los otros, de sus argumentos o razonamientos por más fundamentados que sean.

Existen también, a Dios gracias, personas que son razonables, que están abiertos a los demás, que los respetan, aunque no estén de acuerdo con sus pensamientos o su fe. Personas que, ante todo, buscan la verdad.

En cuanto a quienes, al mirar las discusiones prefieren o buscan no intervenir, pueden, si lo hacen en repetidas ocasiones –aún sin querer- caer en la indiferencia, dejando atrás sus propios principios, y participar en un “me da igual una postura que otra”, relativizando las cosas.

Quien verdaderamente participa de convicciones políticas propias -no politiquerías- no puede dejar de manifestarse aunque sea exponiendo su opinión y expresando sus puntos de vista. Y quien está convencido de su fe religiosa no puede quedar impávido ante ideas que la contradigan. Y lo indicará, como dice el apóstol, a tiempo y a destiempo (2 Tm 4), sin imposiciones, fanatismos o violencia, pero con firmeza. ¿Lo ven?