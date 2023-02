Hechos y criterios | ¿Derecho a la felicidad?

Raúl Sánchez Küchle





Hoy los derechos aparecen por todas partes. Nos encontramos con la tercera generación de los derechos humanos. La primera generación se dio a partir de la Revolución francesa como derechos civiles y políticos, la segunda el siglo pasado con un carácter económico y social, y la tercera ahora como garantía de una buena calidad de vida para las personas.

Dentro de esta “tercera generación” se ha propuesto un “derecho a la felicidad” promovido, entre otros, por un partido o movimiento político de brillante color. Pero, ¿realmente la felicidad es un derecho? La propuesta se piensa como un derecho “fundamental”, más de por sí la felicidad es subjetiva. Cada quien –individuo o grupo- tiene una idea de felicidad. Para unos es el adquirir fortuna o fama, tener bienes materiales o un buen trabajo. Para otros es el conseguir placer así sea por un rato. Para otros más será el tener paz del corazón, disfrutar de la familia, gozar de las cosas simples, lograr el amor de su vida. Algunos más la cifrarán en la belleza o la inteligencia…, y así podemos seguir.

La felicidad es algo que la inmensa mayoría de los humanos queremos alcanzar, es una tendencia, un anhelo, una persecución. La felicidad, expresa la canción de Felipe Gil, es una forma de navegar por esta vida, que es la mar. Y la felicidad está ligada, en lo general, a decisiones libres de la persona. Puede la felicidad, es cierto, estar constituida por eventos o estados que no dependen de la libertad del individuo, pero nadie puede pretender mandarnos que seamos felices. Jesús mismo no ha dicho “tienen que ser”, ni “deben ser”. Apunta un programa con las bienaventuranzas: “Dichosos o felices los que…”. No manda ni exige nada.

El Papa Francisco, por su parte, anota lo siguiente: Bienaventurados (felices) los que soportan con fe los males que otros les infligen y perdonan de corazón, / los que miran a los ojos a los descartados y marginados mostrándoles cercanía, / los que reconocen a Dios en cada persona y luchan para que otros también lo descubran, / los que protegen y cuidan la casa común, / los que renuncian al propio bienestar por el bien de otros, / los que rezan y trabajan por la plena comunión de los cristianos.

Quienes asumen o pretenden asumir la felicidad como un derecho, insistimos en que no es fundamental sino en todo caso subjetivo, lo hacen como un derecho al bienestar material de las personas que con ello –supuestamente- obtendrían la felicidad. Y, por ser subjetivo, apelan al Estado para su puesta en marcha y administración. Pero no hay ninguna prestación que el Estado pudiese dar para asegurar la felicidad de las personas, pues eso requeriría que éste suplantase la actividad libre de esas personas. Cualquiera sea esa acción del Estado, ya no sería una acción libre de nadie.

El Estado, en muchas partes, ha pasado de ser paternalista a niñera, cumplir deseos o caprichos traducidos a derechos. ¿Lo ven?