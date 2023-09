Hechos y criterios | Ideología y técnica

Un asunto que no es nuevo sale a relucir, aunque no con la misma intensidad del pasado, en determinados momentos. Se trata de las perspectivas que determinan la realización o no de equis o zeta obras de construcción que afectan a sectores de la población en general o incluso privados. Esos criterios se manejan a veces –gracias a Dios ha ido cambiando el hecho- más con juicios políticos o de otra índole que con bases técnicas.

A veces cuestiones ideológicas de distinto signo prevalecen en el ánimo de quienes deciden tales o cuales obras. Sobre la marcha –o desde antes- surgen o se vislumbran problemas cuando lo técnico se hace a un lado. Eso lo saben bien los ingenieros. Ese –no lo podemos conocer a ciencia cierta; habrá que preguntar a quién lo expuso- es posiblemente el sentido de lo expresado por la candidata del Frente Amplio por México el pasado 3 de septiembre al manifestar: “Soy ingeniera y sé que los problemas no se arreglan con ideología sino con soluciones”.

Caben, desde luego, otras interpretaciones sobre el sentido de lo expuesto por la aún senadora, pero, insistimos, si hay dudas de lo que quiso decir, lo mejor y más sano sería que lo explicara con más profundidad, por no decir con pelos y señales, para evitar especulaciones.

Si en el fondo esa frase buscó referirse a obras públicas efectuadas por el actual gobierno federal, también sería bueno saberlo. No creemos que la candidata sea de las personas que en un caso como este se deje llevar por sus asesores o por otras personas para expresar lo dicho, y tiene la suficiente inteligencia para dar a conocer su propio pensamiento, y no requiere de alguien que tenga que aclarar –como se hizo costumbre con un anterior presidente-: Lo que la candidata quiso decir…

También podemos aplicar a la expresión aludida de la senadora aquello de que lo que no puede medirse no puede evaluarse, o como la atribuida a Peter Ducker “lo que no se puede medir (o no se mide) no se puede mejorar”.

Las soluciones a los grandes problemas de nuestro país no son fáciles ni sencillas de lograr, ni mucho menos pueden quedar en un mero discurso. Por eso, quien asuma la presidencia deberá buscar superar los problemas y desafíos, sí, es verdad, con cierta carga ideológica, pero de ningún modo dejar que esa carga se instale por encima de los aspectos medibles y técnicos.

Si se elabora un proyecto para combatir la pobreza o la inseguridad, para mejorar la economía o reconstruir el tejido social, por ejemplo, lo más sano es seguirle la huella con análisis de resultados y corregir si existe alguna desviación. Eso al margen de cualquier ideología. ¿Lo ven?