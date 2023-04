Hechos y criterios | La traición duele

Raúl Sánchez Küchle





“Hasta mi amigo íntimo en quien yo confiaba, el que mi pan comía, levanta contra mí su talón” (Salmo 41,10).

Del latín traditio, traditionis (entrega, transmisión), que también nos da transmisión en el lenguaje culto, la traición designa la entrega de algo o alguien al otro bando, al enemigo.

El apodo de Judas Iscariote, nombrado para distinguirlo de Judas Tadeo, parece provenir de Queriot o Queriyot, pueblo en el extremo sur del territorio de Judá (Jos 15,25), no identificado, de donde se supone era originario. El Iscariote ha llegado a encarnar la traición por antonomasia.

Pocos son los datos que los evangelios sinópticos esbozan sobre Judas: sus tratos con el Sanedrín (consejo supremo de los judíos), su intervención en la Última Cena y el beso traicionero. Sólo san Mateo cuenta su arrepentimiento y suicidio. San Juan, sin embargo, traza el carácter y la evolución del Iscariote. Expone dos hechos que denotan la incredulidad de Judas (Jn 12,4-6 y 6,67-12).

A esa incredulidad se sumó la codicia, pues Judas por su cualidad de administrador llevaba la bolsa común y acostumbraba “rasguñar” de sus ingresos (Jn 12,6).

Judas se había adherido a Jesús por esperanzas de un mesianismo materialista, y al rechazar Jesús la realeza de este mundo (Jn 6,15) y exigir fe en los valores espirituales, Judas renegó de Él, aunque externamente todo seguía igual.

De presencia rápida y oscura en los evangelios sinópticos, el Iscariote salió a la luz en el último compartir de Jesús con sus Apóstoles. Su deslealtad se anidó en su corazón ya que no llegó a identificarse con Cristo y su misión.

Jesús –anota Juan en su Evangelio- se turbó en su interior cuando aludió al salmo 41,10 y luego dijo: “Yo les aseguro que uno de ustedes me entregará” (Jn 13, 17-21)… y Judas salió presuroso. Era de noche (Jn 13,30).

Y es que la traición duele, aunque le podamos seguir los pasos, y aunque podamos comprenderla y perdonarla. Muchas canciones aluden a ello.

Dentro de dos días, había dicho Jesús, es la Pascua, y el Hijo del hombre va a ser entregado para ser crucificado (cfr. Mt 26, 1-2). La entrega de Jesús –la traición- la realizó Judas sellando el trato con un puñado de monedas e implantando un beso al Maestro.

Surgen hoy las preguntas: Los cristianos de hoy, ¿nos hemos adherido realmente a Jesús y su misión? ¿Quiénes, que al seguir al Maestro y ser llamados “amigos” por Él, que han comido su Cuerpo y compartido con los hermanos su pan, se han olvidado de ello y se han ido por otros caminos? ¿Quiénes en algún momento de su vida no han, siguiendo los pasos de Judas, entrado en el abismo de la traición, la deslealtad o la negación? Jesús, sin embargo, perdona nuestra traición, que prefiramos las tinieblas a la luz.

No permitamos que el “no robar, no mentir y no traicionar” se convierta, como sucede con frecuencia, en mera palabrería hueca. ¿Lo ven?