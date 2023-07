Hechos y criterios | Las huellas del pasado

Raúl Sánchez Küchle





En algún momento de nuestra vida, sobre todo antes de llegar a la adultez o a la madurez, hemos realizado alguna acción o cometido una omisión que a lo largo del tiempo se hace presente, algo que ha dejado una huella ligera o profunda y de la cual difícilmente se puede escapar.

Mi pasado me condena es título que escuchamos en alguna película o algún escrito, y para algunos puede ser verdad, ya que para ellos el pasado puede ser como una pesada losa que no los deja trascender al presente y mirar el futuro.

Algunos filmes presentan casos en que sucesos de la infancia o adolescencia influyen en el modo de ser y actuar de personas ya adultas, y sacando a luz tales o cuales hechos, que de algún modo permanecen ocultos consciente o inconscientemente, su presente se ilumina y el pasado queda atrás.

Esas huellas del pasado, aunque ancladas a veces, pueden superarse de distintos modos, sea enfrentándose con ellas por medio de una profunda reflexión que lleve a ver las circunstancias que se dieron al efectuarse y superar la culpa que se pudiera sentir, sea buscando el resarcir lo realizado o pidiendo perdón si se trata de alguna ofensa a alguien. El buscar ayuda profesional, psicológica o moral puede ser un auxilio eficaz si ese pasado no deja de atosigarnos.

A veces no es fácil expresar, como dice una canción: ya lo pasado, pasado, no me interesa. Dejarlo al aire sin solucionarlo si así se requiere, es necesario.

En las relaciones matrimoniales es recomendable que cuando exista alguna desavenencia entre los cónyuges, el pasado quede atrás. Sacar a relucir cosas pasadas, sobre todo si esas son motivo de recuerdos desagradables, resulta un golpe bajo que puede dar al traste con la relación. Una regla a seguir si existe algún enfrentamiento en la pareja es el recalcar que el punto a tratar en este momento es tal y no es válido tratar otros puntos, mucho menos del pasado. Tal regla, acordada desde el principio del matrimonio y llevada a cabo sin restricciones, puede apaciguar y salvar una relación.

No son pocos quienes en la búsqueda de un puesto público se ven enfrentados a su pasado, y no falta quien quiera sacar a la luz tales o cuales situaciones para impedir, generalmente con no muy sanas intenciones, que puedan llegar al puesto anhelado. Las investigaciones sobre el pasado de candidatos de todos los niveles, funcionarios y otros ciudadanos están a la orden del día. A veces es claro que la manera de actuar de algunos, en su pasado o en su presente, acusa circunstancias graves, pero en otros casos son acusaciones con fondo político y sin pruebas fehacientes.

Jóvenes, siembren semillas de justicia, honestidad y verdad, para que luego no los persiga su pasado. ¿Lo ven?