Hechos y criterios | ¡Muera la corrupción!

Por: Raúl Sánchez Küchle

Desde hace tiempo, al dar el Grito de Independencia, los presidentes de la república o los gobernadores de los estados, exclaman, amén de los loores a los héroes de la patria, algunos otros “¡vivas!”, fuera de libreta, a distintos personajes, o frases alusivas al estado de nuestra nación, e incluso “¡mueras!” como es el caso reciente desde Palacio Nacional.

Entre esas exclamaciones hechas al calor del fervor patrio o fuera de él, con intención o no, destacan el ¡muera la corrupción! y ¡muera el clasismo!

El hecho es que como un deseo lanzado al aire, la inmensa mayoría de mexicanos estamos de acuerdo con esos “mueran”. El asunto es que en la realidad ese grito queda en eso: un buen deseo.

Si una de las promesas y constantes reiteraciones del actual gobierno es la lucha contra la corrupción en sus distintos niveles y facetas, los resultados de esa batalla a más de la mitad del sexenio son magros y algunos cuestionables. La corrupción, en sus muy distintas formas, continúa imparable, sea en el sector público, en instituciones de diversa índole o en organismos privados.

Quienes día a día vislumbramos los avances y retrocesos de nuestra patria, nos enteramos de “movidas”, “tranzas”, “mordidas”, contratos fuera de base, dispendios y desvíos de fondos públicos, peculados, nepotismo, fraudes, abusos de confianza, cobros indebidos, inseguridad creciente, amenazas contra los que denuncian actos o conductas indignas.

A no pocas acusaciones fundamentadas sobre personas, grupos o instituciones, pronto se les da carpetazo o se diluyen con “argumentos” legaloides. En otros casos la palabrería hace su aparición y tras ello, todos felices y contentos.

No quiere decir lo anterior que se menosprecien las declaraciones y las acciones efectuadas, a nivel federal y en algunos casos a nivel estatal en el combate a la corrupción, pero los índices de percepción de los resultados de esa lucha son bajos, a pesar de los anuncios que se realizan para indicar lo contrario.

Bien nos haría a todos, personas y sociedad, seguir las indicaciones que se daban a los jueces de las antiguas tribus israelitas: “No torcerás el derecho, no harás acepción de personas, no aceptarás gratificaciones, porque la gratificación cierra los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Justicia, sólo justicia has de buscar” (Dt 16, 19-20), y también: “No levantes testimonio falso ni ayudes al malvado dando testimonio injusto; ni te inclines en un proceso por la mayoría en contra de la justicia… Aléjate de causas mentirosas, no quites la vida al inocente y justo, y no absuelvas al malvado” (Éx 23, 1-2.7).

En fin, esa batalla contra la corrupción debe abarcar aspectos como la seguridad pública, la economía, la aplicación de la justicia, el combate a la pobreza y a la desigualdad ante la ley, entre muchas otras áreas. En cuanto al clasismo y su muerte, esa es otra historia. ¿Lo ven?