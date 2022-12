Hechos y criterios | No es lo mismo

Por: Raúl Sánchez Küchle





No es lo mismo es una expresión que se presta a comparaciones y chistes. Así, por ejemplo, decimos que no es lo mismo tener algo que decir a tener que decir algo, o no es lo mismo subir a tender que tender a subir, o bien no es lo mismo en el río Mississippi a me hice pipí en el río, ni es lo mismo las hermanas Águila que águila con las hermanas… y así podemos seguir.

Estamos a punto de entrar a un nuevo año, año que pudiera parecer es lo mismo que este que termina u otros anteriores. En realidad aunque los hombres de épocas pasadas seguimos siendo los mismos en nuestra naturaleza y conductas buenas o malas, las circunstancias y los ambientes que nos rodean no suelen ser los mismos. Y a veces es verdad aquello de que el hombre es el único animal que tropieza con la misma piedra.

No es lo mismo lo que hace algunas décadas esperaban nuestros antecesores al cambiar un año. El mundo camina y cambia, seamos o no conscientes de ello.

El año que se abre a nuestra mirada, aunque lo veamos con ojos optimistas y deseos de mejores tiempos, está cargado de situaciones nada halagüeñas sea en lo económico, lo social o lo político, y hasta en lo cultural o religioso. Con ello no expresamos nada nuevo. Es algo que palpamos casi a diario.

La economía nacional, a pesar de las declaraciones oficiales, va en picada; la inseguridad parece no tener fin, así como la polarización social contra lo que muchos luchan; la política, dado este año y el siguiente electorales, abre perspectivas de cambio, de avance, estancamiento o retroceso.

Dos son sin embargo los campos en que no pocos sentirán un desequilibrio, por decirlo así: el cultural y el religioso, especialmente en este caso el referido al catolicismo.

En cuanto a lo cultural debemos manifestar que generaciones pasadas no se enfrentaban a cambios que se han ido introduciendo poco a poco en este ámbito, y que han cambiado en no pocos la forma de ver las cosas. El lenguaje se ha utilizado para ello. Términos que hace varias décadas no existían o no tenían la connotación actual, como género, homofobia, salud reproductiva, empoderamiento, igualitario, derechos sexuales, inclusión y otros más, han permeado a la sociedad. Y hoy casi no se habla de lucha de clases sino de batalla cultural.

En lo religioso existen tendencias que buscan adaptar los contenidos de la fe cristiana a los “valores” del mundo, y también, por otra parte a desterrar las enseñanzas y prácticas evangélicas en distintos países, así como la persecución a los cristianos. Las formas y los procedimientos son diversos, y representan un gran reto para todos aquellos que buscan vivir en fidelidad a sus principios.

Que el nuevo año que se aproxima, que sinceramente esperamos sea mucho mejor que este y anteriores, nos lleve a promover paz, justicia, amor, entendimiento y acercamiento entre los mexicanos. ¿Lo ven?