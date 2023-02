Hechos y criterios | Personas ajenas

Raúl Sánchez Küchle

Una canción del grupo Los terrícolas que se escuchaba hace algunas décadas bajo el nombre de Una carta (o La carta), y de cuya letra pueden surgir diversas interpretaciones, manifiesta la preocupación de un hombre por su “futuro” hijo para que no siga sus pasos y sea como él. Entre otras cosas manifiesta: “Que nunca pruebe licor, que nunca sufra una pena, y que nunca se enamore de las mujeres ajenas”.

Desde luego se colige que el licor lo lleva a él por mal camino, que las penas lo agobian y que se ha dejado llevar por mujeres ajenas, casadas se entiende.

Estos hechos no son nuevos. Tanto el atractivo por la bebida como por las mujeres, o por los hombres en su caso, no conducen a nada bueno.

El adulterio y el divorcio se adueñan hoy de una parte importante de la sociedad. Y no pocas veces la causa de la separación de hombres y mujeres se debe a la infidelidad. Existe también un aumento de crímenes pasionales. No pocos ven todo ello como cosa normal. El casarse “para siempre” parece no existir para algunos. Y hay quien defiende el que alguien se vaya con otro u otra si sienten que el amor termina, o el atractivo por esos otros es casi imposible de hacer a un lado.

Sin embargo el involucrarse con mujeres ajenas (u hombres ajenos) casi nunca termina bien y ciertamente lejos está de la alegría que fluye de un amor primero, amor que en verdad requiere construirse a diario. Y si la sabiduría humana apunta a que no es bueno buscar amores o amoríos ajenos, la sabiduría de Dios lo indica claramente.

“Dichoso el hombre que ha encontrado la sabiduría y el hombre que alcanza la prudencia […]. Hijo mío, guarda la prudencia y la reflexión, no se aparten nunca de tus ojos: serán vida para tu alma y adorno para tu cuello. Así irás tranquilo por tu camino y no tropezará tu pie…” (Proverbios 3).

“Cuando entre la sabiduría en tu corazón […]. Ella te apartará de la mujer ajena, de la extraña que hace melosas sus palabras […]. Por eso has de ir por el camino de los buenos, seguirás la senda de los justos…” (Proverbios 2).

“Presta, hijo mío, atención a mi sabiduría, aplica tu oído a mi prudencia […]. No hagas caso de la mujer perversa, pues miel destilan los labios de la extraña […] gózate en la mujer de tu mocedad, cierva amable, graciosa gacela: tenga ella su conversación contigo, te embriaguen en todo tiempo sus amores, su amor te apasione para siempre […]. ¿Por qué apasionarte, hijo mío, de una ajena, abrazar el seno de una extraña? Pues los caminos del hombre están en la presencia del Señor, él vigila todos sus senderos…” (Proverbios 5).

Qué bueno sería que tomáramos, padres e hijos, estas indicaciones para no enamorarse de personas ajenas. ¿Lo ven?