Hechos y criterios

Raúl Sánchez Küchle





Fuera o no verdad, se decía que cuando a un jesuita le preguntaban algo, su contestación era con otra pregunta. Y desde luego a través de ella desarrollaba la respuesta o abría la reflexión a su interlocutor.

Generalmente cuando alguien pregunta alguna cosa sencilla espera que la respuesta sea directa y clara. Cuando la pregunta no es tan simple o es difícil, y requiere algún discernimiento, quien la hace pretende que le respondan con razones y de modo entendible.

A veces, y esas veces pueden ser numerosas, quienes preguntan señalan a quien responde que “eso no es lo que pregunté”, y manifiestan de nuevo la pregunta indicando el punto a tratar de manera comprensible.

No pocas veces al recibir una pregunta que puede resultar incómoda, la reacción puede ser responder con una evasión, una mentira, un enredo en la respuesta, una expresión de que eso no se puede responder o no se tiene derecho a tal pregunta, u otra manera de eludir el tema.

Ante ello en algunas ocasiones se usa la expresión “salirse por peteneras” (peteneras es un “aire popular parecido a la malagueña, con que se cantan coplas de cuatro versos octosílabos”).

“Salir por peteneras”, sin embargo, significa hacer o decir algo fuera de propósito, es decir, decir o hacer algo que no tiene que ver con lo que se está diciendo o tratando o, de forma extensiva, dar una respuesta evasiva, especialmente cuando se encuentra dicha forma evasiva de responder algo irritante, desairado o criticable. Es decir algo sin coherencia, lógica o fundamento.

En ocasiones nuestro presidente de la república ha caído, sobre todo en sus “discursos” o peroratas mañaneras en ese salirse por peteneras. Ante preguntas que puede responder fácilmente con datos objetivos y no con “otros datos”, aunque su respuesta puede irritarlo o sacarlo de sus casillas, el presidente le da la vuelta a la pregunta y a veces desliza un recorrido “histórico” que poco tiene que ver con el tema de la pregunta efectuada. Al final, tras un rato corto o largo, responde a la pregunta pero generalmente no deja lugar o tiempo a la discusión si su respuesta no es del todo clara y directa.

A veces, también hay que decirlo, quienes preguntan manifiestan una introducción con exposiciones que a veces son poco largas y no muy objetivas, y que pueden perder claridad, lo que a veces se presta a que se enrede más la respuesta.

Lo más sencillo, como en cualquier otro caso, es que las preguntas y respuestas sean directas, razonables, claras y entendibles y sin rebuscamientos. ¿Lo ven?