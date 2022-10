Por: Raúl Sánchez Küchle





Hace más de tres décadas hacía historia un programa de televisión en que tras presentar determinadas posturas cómico-satíricas y de crítica social con diferentes personajes, caracterizados por Héctor Suárez, terminaba con la frase dirigida al público: ¿Qué nos pasa?

El hecho es que a pesar del paso del tiempo no pocas de las situaciones planteadas siguen vigentes, quizá con variantes en la forma, pero no en el fondo.

"El no hay", "El Picudo", "Doña Zoila", "El Flánagan", "El Lic. Buitrón", "El 'tá difícil", "El Destroyer" y otros personajes hacían las delicias de los televidentes con sus ocurrencias, y al mismo tiempo centraban la atención sobre actitudes y conductas que afectaban –y afectan aún- a la sociedad mexicana.

Fenómenos como los enjuagues legaloides, la tendencia a la corrupción, el mal uso del lenguaje y su utilización para fines aviesos, la irresponsabilidad, el dejar las cosas para después, el uso de la violencia porque sí, el poner peros o excusas para todo, la burocracia de escritorio, entre muchos otros hechos mostrados entonces con matiz cómico no se han desterrado aún, y la pregunta sigue en pie.

Hoy, a lo anterior se suman otras conductas y formas de mirar los fenómenos sociales que merecen lanzar la misma interrogante.

Existe una libertad de expresión que según las circunstancias y los actores es permitida y alentada, y en otros casos es señalada como no adecuada e incluso reprimida, o sea no es igual para todos. El lenguaje se llena de eufemismos o se corrompe con la excusa de no ser inclusivo. Se pretende que quienes piensan distinto de determinados grupos son enemigos o adversarios a vencer, el diálogo de ideas y posturas se hace a un lado. Se lanzan epítetos desagradables contra quienes levantan la voz en defensa de sus valores y principios, o se les tilda de personas no gratas. Se busca uniformar la educación de niños y jóvenes con ciertos criterios aun en contra de los padres de familia. Se cambian conceptos que hasta hace relativamente poco todos entendían para darles un giro ideológico. Se acosa a quienes osan rebelarse contra lo que se ha llamado políticamente correcto. Se lanzan iniciativas para modificar, derogar o poner en vigor leyes al antojo y conveniencia de determinadas personas e ideas, aun en contra de lo que la mayoría piense. En fin, hay mucha tela de dónde cortar para preguntar: ¿Qué nos pasa?