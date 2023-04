Hechos y criterios | Reglamentos y discriminaciones

Raúl Sánchez Küchle

Cuando alguien quiere o busca pertenecer a una institución, una asociación, un sindicato, un partido político, un establecimiento educativo, una empresa, un club de cualquier índole o una sociedad de cualquier especie, lo primero que debe hacer es conocer la misión de tal organismo y la reglamentación en que se fundamenta para cumplirla.

Si alguien no está conforme con los estatutos u ordenamientos de dichos organismos, lo mejor es que busque otras opciones. Desde luego las reglas básicas de cualquier asociación pueden adaptarse o modificarse con el paso de tiempo y las circunstancias sin perder su esencia clave, pero mientras tanto deben respetarse y seguirse tales reglas.

Si no existen las reglas o leyes internas, es probable que se fomente o se llegue al desorden o al caos, y se ponga en entredicho el funcionamiento de tales sociedades u organismos.

Los estatutos y las reglamentaciones en cualquier organización no derivan de un capricho. Son un instrumento necesario para que cualquier entidad pueda funcionar satisfactoriamente. Muchas de las veces se establecen de común acuerdo con quienes forman parte de una asociación, y adquieren fuerza de ley para el gobierno de un cuerpo. Otras veces se reglamentan los fines y las actividades de la agrupación, y se establecen derechos y obligaciones de quienes pertenecen a ese grupo, como por ejemplo de una universidad, una escuela o una empresa específica.

Bien, lo dicho hasta aquí sirve para señalar el que existen personas o grupos que pretenden que un organismo que funciona bajo un determinado esquema y reglas claras, admita a hombres o mujeres que están fuera de las normas manejadas por tal organismo, y que lo hagan bajo un señalamiento o acusación de discriminación.

Nos reservamos el derecho de admisión, dirán algunos establecimientos o asociaciones y, valga la redundancia, con todo derecho cuando alguno busca saltarse las trancas o hay motivos sustentables por los cuales no se le puede admitir.

Si algún organismo, por sus lineamientos, sus principios o convicciones no está de acuerdo con determinadas posturas de personas que caminan por otros senderos e intentan que esas posturas sean aceptadas so pretexto de exclusión, tales organismos pueden sufrir acoso de otros entes, e incluso del Estado, a pesar de que no la deben ni la temen.

El hecho es que hoy en algunos lugares se acusa a algunas asociaciones de discriminación o faltar a los derechos humanos cuando los objetivos de tales asociaciones dejan claros sus lineamientos y sus reglamentos, en los cuales se manifiesta que tales o cuales personas no coinciden con tales lineamientos o no están conformes con sus reglas, y en tal caso no pueden pertenecer o no pueden admitirse dentro de sus muros.

Estamos de acuerdo en no discriminar o excluir a nadie, en que todos tenemos derechos que hay que respetar y obligaciones que cumplir, pero no podemos llamar discriminación, exclusión, distingo o racismo a algo que no lo es, y bajo ese reparo lanzar acusaciones sobre organismos concretos. ¿Lo ven?