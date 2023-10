Hemorragia en tiempos de huracán

Licitaciones sin concurso, corrupción sin castigos, aumento de costos presupuestados en obras emblemáticas del gobierno, aportaciones poco claras de dinero para las campañas, todo justificado por convertirse, automáticamente, en incorruptible por formar parte del presidencialismo en turno, son ejemplos magistrales del método estatal, no una excepción, que refuerzan que evaluaciones prudentes y convergentes eleven a miles de millones de pesos el dinero público espectacularmente dilapidado con esfuerzo por nuestros ideólogos. Y de nada ha servido la fiscalidad en México.





Ni las radiografías despiadadas de la Auditoría Superior de la Federación, ni los libros, artículos, números especiales de semanarios, estudios de economistas que, con el tiempo, han tenido que llegar hasta los despachos de nuestro presidente, ministros o cargos regionales electos del partido en turno, les han impulsado a esbozar, aunque sea, un gesto para frenar lo más mínimo esa hemorragia clientelista, que no tiene nada que ver con la solidaridad ni con la igualdad social, pero sí con los que dan Panem et circenses. Si Jean Francois Revel estuviera entre nosotros, ¿qué no diría?





El mortal aumento de la fiscalidad en México no sirve fundamentalmente ni para crear empleo ni para ayudar a los que no lo tienen, ni para la productividad, ni para la solidaridad. Sirve sobre todo para tapar los agujeros producidos por el despilfarro y la incompetencia de un Estado que se niega a reformar su gestión, como se niegan quienes lo apoyan incondicionalmente, también caracterizados por la locura en el gasto y el desprecio a los contribuyentes. Que el crecimiento económico fuera como el gato lanzado del techo que rebota en el suelo, ayuda, ¿pero nos curará?





En cualquier caso, no será gracias a los impuestos o a las ocurrencias presidenciales en las ruedas de prensa de las mañaneras, donde la ideología sustituye al conocimiento. La opinión pública podría preguntarse si la anormalmente elevada proporción de “excluidos” en la sociedad mexicana no se debe más a esa hemorragia debilitante que al “horror ultraliberal”. Desgraciadamente, la opinión pública es demasiado ingenua y está demasiado bien domesticada como para planteárselo, pues se le inculca en sesión continua que el mal viene siempre del neoliberalismo.





Admitamos que México tiene algo de “raro” o teratológico, no causado por radiaciones mutantes. Para muchos, el Estado jamás es responsable de las consecuencias de su gestión. Sólo son faltas, robos, infracciones, injusticias o tragedias los actos realizados en el sector privado. No es normal pensar que el gobierno se equivoca menos y que rectifica sus errores al instante. Ir tantas veces contra la naturaleza empírica debe producir proyectos grotescos, quimeras ideológicas y políticas monstruosas. ¿Por qué nos sorprenden, pues, siempre los mismos resultados?





El sueño de una sociedad sin responsabilidad, en la que tanto el poder de los gobernantes como los ingresos de los gobernados no están en relación directa con la capacidad y el rendimiento de unos y otros, sigue anclado en el corazón de los que aceptan anularse o anular a otros. Eso explica la nostalgia por el comunismo o el socialismo del siglo XXI, y la espectacular destrucción del Fonden (Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales). Esperemos que los recursos que dicen tener se usen y alcancen para el desastre del huracán Otis en Acapulco.

