Here comes the sun… shine!

Por: Román Rivas Hong





En días recientes tuvimos una reunión en la Ciudad de México con el gobernador de Arizona, el republicano Doug Ducey y éste será quizás el último viaje del aún gobernador a nuestro país antes de entregar la responsabilidad a la gobernadora electa, la demócrata Katie Hobbs. Durante esta reunión el gobernador destacó la gran oportunidad que Arizona tiene en los próximos años para seguir incrementando la relación comercial con el norte de nuestro país, pero destacando que la manufactura seguirá siendo la mejor apuesta en la que ambas regiones deberán seguir desarrollando en conjunto y en donde las prioridades serán el sector de electromovilidad, la industria de los semiconductores y la industria aeroespacial. La gestión que durante ocho años ejerció el gobernador Ducey para atraer inversión ha sido enorme atrayendo a empresas como TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.) que actualmente está construyendo una gran nave industrial con una inversión de 12,000 millones de dólares que empezará a producir chips en 2024 y Lucid Motors, fabricante de vehículos eléctricos cuya operación inició este año con un volumen de 10,000 vehículos anuales, pero que tiene ya el plan de crecer a un volumen de fabricación de 300,000 vehículos por año en el mediano plazo. El potencial de proveeduría que los estados del norte de México tienen para éstas y otras inversiones llegando a Arizona es enorme y sin duda alguna Chihuahua no solamente está estratégicamente situado para hacerlo, sino, además, tenemos ya el “know-how” en muchísimos de los productos y procesos que inversiones de este tipo requieren como parte de su proveeduría. Con todo y las restricciones que nuestro país se ha impuesto para recibir inversión extranjera directa, el 2022 ha sido sumamente generoso con nuestro estado y hasta el momento la IED suma 1,683 millones de dólares (con lo cual nos ubicamos en el cuarto lugar a nivel nacional) pero las oportunidades para el futuro sobre todo en los rubros antes mencionados, siguen siendo enormes ya que la ola de “reshoring” no se ha detenido e inclusive pudiera darse una nueva ola desde los países europeos debido a la crisis de gas natural que actualmente afecta a aquella región debido a la guerra de Rusia con Ucrania. En la actualidad, empresas de Suiza, Alemania, Corea del Sur, China y los Estados Unidos están buscando activamente localidades para empezar a producir baterías y otros componentes para vehículos eléctricos en México pero para el caso de las baterías, será indispensable el que el gobierno otorgue facilidades que permitan que inversionistas privados puedan extraer litio, ya que para extraer este tipo de mineral se requiere de grandes inversiones de capital que nuestro gobierno no podrá invertir, aún con la creación del organismo Litio para México (LitioMx), cuyas funciones parecieran ser solamente buenos deseos. Una opción que pudiera abrirse sin afectar la “soberanía” es el que ya sea empresas de capital mexicano y/o extranjero pudiesen extraer litio y producir componentes de las baterías utilizando el esquema de APP (Asociaciones Público-Privadas) pero de ninguna manera, desperdiciar la oportunidad que tenemos enfrente. El potencial de IED para el corto plazo en estos tres sectores en los que el gobierno de Arizona se ha concentrado en los últimos años asciende a 4 mil millones de dólares y debemos hacer todo lo que esté en nuestras manos para estar allí y seguir creciendo nuestra industria.

Un punto que sin duda debe mejorar con respecto a nuestro estado, es la conectividad con Arizona; nuestra única ruta logística, es también la ruta con la que comercialmente conectamos con Sonora a través de la frontera desde Janos hasta Agua Prieta pero si el gobierno de Arizona continúa con el plan de invertir en la ampliación del puente de Douglas con Agua Prieta, nuestro deber sería ahora el mejorar la infraestructura carretera para conectar mejor con aquel estado y si a ello sumamos las potenciales inversiones que podrían generarse, municipios como Casas Grandes, Janos y Ascensión pudieran verse sumamente beneficiados con la llegada de nuevas empresas. Pensemos por lo pronto en no perder oportunidades ya que el 2023, con todo y los tintes de recesión, proyecta ya un crecimiento del 10% en la producción de autopartes y una de las principales razones es la cada vez mayor demanda de vehículos eléctricos en el vecino país.





Maestro en Administración. Presidente de Index Chihuahua

