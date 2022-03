Historia de las peores decisiones y de las personas que las tomaron

Vivimos tiempos históricos, nuevamente. Después de la Segunda Guerra Mundial, la comunidad internacional se comprometió a preservar a las generaciones venideras del flagelo de las guerras que dos veces infligieron a la humanidad. Aunque ha habido otros conflictos desde entonces, lo que atestiguamos hoy con la guerra de Rusia-Ucrania rompe con ochenta años de convivencia pacífica y con la base del derecho internacional de la ONU impuesta desde entonces.

Comenzaron desde la semana pasada sanciones y restricciones económicas a Putin por parte de naciones como Estados Unidos, Unión Europea, Canadá y Reino Unido. Se está en proceso de congelar bienes y activos a dos de los mayores bancos de Rusia: Sberbank y VTB Bank. Habrá ruptura de bancos y transacciones; anulación en exportaciones de tecnología, de aterrizajes de aerolíneas rusas y un sinfín más.

En un mundo interconectado e interdependiente, las sanciones económicas repercutirán a todos los países, sin mencionar la crisis de refugiados ucranianos que detonará más conflictos. En nuestro país, el costo del barril de petróleo escaló a más de 100 dólares, el gas natural aumentó y la tasa de inflación se incrementa a la par de que el peso se deprecia.

Sobre otras sanciones: la FIFA y la UEFA decidieron suspender a las selecciones y clubes rusos de futbol, así como posiblemente dejarlos fuera del mundial de Qatar 2022. La Ópera Real de Londres canceló las representaciones del ballet ruso Bolshoi, previstas para el próximo verano. Fórmula 1 canceló el Gran Premio de Rusia organizado para septiembre. Numerosas páginas y links de internet también fueron canceladas. Hasta los pornógrafos tendrán consecuencias. Porn Hub, que es la web más grande de pornografía de Estados Unidos, inhabilitó la conexión a la página desde el bloque ruso. En su lugar aparece la bandera ucraniana y un mensaje de apoyo a su población.

Pareciera que el mundo entero se derrumba. No es la primera vez que Putin hace actos de esta naturaleza. Hace quince años invadió Osetia del Sur y hace cuatro, Crimenea. Putin está cometiendo un terrible error. Releí el libro “Historia de las peores decisiones y de las personas que las tomaron”. Es el segundo tomo, no dudo que en el tercero aparezca, no sólo en el índice, sino en el título del libro. Las guerras son injustificables. El trasfondo de un conflicto bélico es interminable y muy debatible, pero, independientemente de las causas, la violencia siempre está mal.

En redes se lee a millones de personas mostrando solidaridad, rompiéndose los muros de la división y reconociendo la humanidad de todos y todas sobre el planeta, al derecho de vivir en paz. No podremos detener la guerra, pero podemos con gestos de hermandad y solidaridad elegir ser compasivos hacia los demás, comenzando por los nuestros con acciones concretas que creen concordia. El apoyo a las víctimas de un guerra es esencial, apoyémosles. Una cultura de paz es un proceso diario que debemos abordar. Elijamos bien, elijamos ahora.