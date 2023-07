Historia y periodismo

Fernando Sandoval Salinas

Un amigo periodista me pidió colaborar en un diario digital con una columna semanal sobre temas de historia, preferentemente de carácter regional. Su solicitud me llevó a preguntarme: ¿Por qué escribir historias en medios de comunicación como la prensa impresa y los periódicos digitales? ¿Qué estamos aportando a nuestros contemporáneos?

Revisando las colaboraciones en torno a este tema, todas ellas muy respetables, encuentro diversas intenciones y narrativas interesantes. Destaca dentro de este universo "La Fragua de los Tiempos", una contribución que compartió historia, cultura e identidad chihuahuense durante décadas. Otras colaboraciones reflejan esfuerzos loables de investigación y documentación, destacando fechas, conmemoraciones, edificios, batallas, personajes y mucho más.

Sin embargo, me replanteo la pregunta inicial: ¿Para qué escribir historia en diarios? Como historiador y periodista, me respondo que debemos hacerlo para ayudar a nuestros contemporáneos a confiar en el futuro y a enfrentar mejor las dificultades que encuentran día a día. Esto implica que tanto el historiador como el periodista no deben encerrarse en el pasado, sino reflexionar constantemente sobre los problemas de nuestro tiempo.

Para mejor explicarme frente a mi amigo periodista, le propuse iniciar mi colaboración con lo que sé de la gripa de 1918 frente a los miedos generados por el Covid-19. Consideré que el asunto se revestía de legitimidad y utilidad.

Le dije: Las personas que vivieron en Chihuahua hace 100 años y padecieron el flagelo de la “Gripa Española” no eran muy diferentes a nosotros. Por ello, agregué, los periodistas-historiadores debemos esforzarnos por descubrir lo que esos hombres y mujeres creían, sus sentimientos, el modo en que representaban el mundo y sus miedos. También discernir las diferencias, las concordancias entre lo que les infundía miedo y lo que nosotros ante el Covid tememos. Esto sin duda, nos puede permitir encarar con mayor lucidez los peligros de hoy.

Sabemos que, la gripe española de 1918 generó una mezcla de emociones en la población, que iban desde el miedo y la incertidumbre hasta la solidaridad y la discriminación. El Covid no fue totalmente diferente, de ahí la necesidad de escribir, en el caso de las dos epidemias, los sentimientos, las diferencias, las discordancias y los miedos de las dos generaciones separadas por 100 años. Y es importante porque estaríamos contribuyendo a la preparación y la respuesta adecuada frente a las pandemias.

Ahí está el reto para otros temas históricos.