Historias de Frontera, EU-México | La Batalla del Carrizal, Chih.

Cuando me fui a estudiar a Monterrey ingresé a la Escuela Preparatoria “Emilio Guzmán Lozano” del Tec de Monterrey y para llegar a ella tomaba una calle llamada Félix U. Gómez, nunca supe quién era este personaje, hasta hace poco que leí sobre la Expedición Punitiva y me encontré que era un general de Brigada revolucionario (la U. es de Uresti), nacido en Gómez Farías, Coahuila, no Chihuahua, en 1887 y muerto valientemente en combate, en la batalla del Carrizal, en 1916, en el poblado del mismo nombre, en Chihuahua.

La batalla del Carrizal es una de las pocas victorias de tropas mexicanas sobre las estadounidenses.

Durante la expedición punitiva de EU, para castigar a Pancho Villa por su invasión a Columbus, el presidente Venustiano Carranza, el 22 de mayo de 1916, envió un mensaje al Departamento de Estado norteamericano, con la exigencia del retiro inmediato de su ejército. Al no recibir respuesta, Carranza decidió recurrir a la fuerza y giró órdenes para que las tropas acantonadas en Chihuahua detuvieran todo desplazamiento de los militares estadounidenses que los llevaran a internarse más, los norteamericanos movilizaron dos escuadrones del Décimo Regimiento de Caballería con la intención de llegar a Villa Ahumada, desde la Colonia Dublán, en el actual municipio de Nuevo Casas Grandes, el capitán Charles T. Boyd comandó uno de esos escuadrones hasta la hacienda de Santo Domingo, donde se le sumaron las tropas al mando del capitán Lewis S. Morey. En total formaron una fuerza de unos 100 hombres.

Eran las 7 de la mañana del 21 de junio de 1916, el general Gómez tenía órdenes de no permitir el paso de tropas americanas más allá del Poblado de El Carrizal, municipio de Villa Ahumada, Chihuahua, por lo que detiene la marcha de los dos escuadrones norteamericanos comandados por los capitanes Morey y Boyd, a quienes convida a regresar, señalándoles que no podrán pasar, a lo que el capitán T. Boyd responde que de cualquier modo avanzaría, pues si no le daba paso “él se lo abriría que para ello tenía gente, armas, caballos y parque” a lo que el general Gómez contestó, “tendrá que pasar por sobre el cadáver del último de mis soldados”, empezando la batalla entre ambos bandos.

En la escaramuza fue herido el general Gómez, quien murió momentos después. En su lugar tomó el mando el coronel Rivas.

Los dos generales norteamericanos perdieron la vida en el combate y los soldados norteamericanos, entre ellos un pelotón de soldados de color, se rindieron tras dos horas de combate, los invasores fueron dispersados y algunos tomados prisioneros; así los mexicanos ganaban la batalla, pero en el campo quedó sin vida el general Gómez, también murieron el capitán Francisco Rodríguez, los tenientes Daniel García y Evaristo Martínez, el subteniente Juan Lerdo y 26 soldados mexicanos más.

En febrero de 1917, los integrantes de la Expedición Punitiva se fueron por donde llegaron.

En honor del general Félix U. Gómez llevan su nombre, la avenida citada y una estación del Metro en Monterrey, N.L.