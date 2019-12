Homilías del Papa Francisco

Me parece que en el futuro, al Papa Francisco le llamarán “El Papa de las Homilías” porque diariamente da al mundo una homilía, rica en frases cortas y sustanciosas. Aun cuando anda de visita pastoral en alguna nación, no suspende sus homilías. Y los medios de comunicación están atentos para darlas a conocer. Transcribo algunas expresiones del Papa Francisco:

“Recemos para pedir la gracia de no considerarnos superiores. – El sufrimiento en la vida no es comparable con la alegría del Reino de los Cielos. – Hay que vivir con esperanza la comunión de los santos. – Todos estamos llamados a la santidad. – Recen para que en Oriente próximo nazca un espíritu de diálogo, de encuentro y de reconciliación. – Dios condena el pecado, pero intenta salvar al pecador. – No hemos nacido para la muerte, sino para la resurrección. – Sé una persona de diálogo y constructora de paz. – Nuestro mundo está necesitado de transformaciones que protejan la vida amenazada y defiendan a los más débiles. – Hay que integrar a la comunidad a los salidos de la cárcel por haber cumplido su condena. – La resurrección después de la muerte se basa en la fidelidad de Dios. – Conserva con veneración el rezo de todos los días. – Vivan el Evangelio con entusiasmo renovado, comprometiéndose por el bien común. – Los judíos son nuestros hermanos, no pueden ser perseguidos. – Matrimonios cristianos: conviertan su casa en una iglesia doméstica. – El demonio siembra odio en el mundo y provoca la muerte. – El desperdicio de alimentos contribuye al hambre y a los cambios climáticos. – No hay nadie tan pobre que no tenga algo para compartir. – Para los cristianos, la sabiduría es Jesús crucificado y resucitado. – Abre tu corazón y tu mente y no te contentes con las corrientes de la moda. – La Iglesia desea que sus hijos crezcan y sean autónomos, creativos y emprendedores. – Todos los laicos deben ser ayudados a crecer. – Si hemos encontrado a Cristo debemos compartir la experiencia. – Tenemos que favorecer el acceso seguro de los menores al Internet. – La caridad cubre todos los pecados. – Los monaguillos también están llamados a servir a Jesús en la vida cotidiana. – Los jóvenes nos hacen ver las luces y las sombras de la comunidad. – Hay que fortalecer los lazos de amistad con nuestros amigos. – Testimonien la ternura y la misericordia de Jesús, - Miren el futuro con confianza, sin miedo y con alegría. – Camina, camina siempre, tal vez te caigas, pero de ese modo aprenderás a levantarte y a progresar. – Protege toda vida y anuncia el Evangelio, no son cosas separadas. – Cooperar entre religiones es apremiante para la humanidad. – El martirio silencioso, fiel y generoso atrae vocaciones. – El mundo no se cambia con milagros, sino con que cada uno haga lo que debe de hacer. – El Evangelio es una invitación y un derecho gratuito para todos aquellos que lo quiere escuchar. – Aprende a donar tiempo a los demás. – En la Virgen de Guadalupe, María se mestizó para ser madre de todos. – La legítima defensa es reconocida por la Iglesia, pero como el último recurso. – Si no te haces pequeño, no eres cristiano. – Si eliges a Cristo no puedes acudir a un mago. – No podemos edificar nuestra vida sobre cosas pasajeras, y sobre apariencias. – Dios acompaña en la búsqueda sincera del bien, la verdad y la justicia. – El Señor siempre nos consuela, siempre y cuando nosotros permitamos ser consolados. – Jóvenes: Les doy una tarea, el día de la Navidad reúnanse en oración y miren al Niño Jesús que vino al mundo para traer el amor de Dios-.