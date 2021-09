Por Silvia González

Una amiga me soltó en la cara una gran noticia: “A Duarte le devolvieron ya todos sus bienes”, me dijo, no alcancé a sopesar la nueva cuando en eso se unió otra señora a la conversación y al saber de qué se trataba lanzó algunos improperios y bellezas contra el gobierno estatal anterior, luego quedaron de acuerdo en que con el tiempo le pediríamos perdón a Duarte y le pagaríamos por daños y perjuicios; no pude hablar ni participar en la plática, yo que siempre exijo la fuente y su veracidad para propiciar un debate doméstico, esta vez me quedé callada, y es que me cansan las personas que no le otorgan el beneficio de la duda a cualquier noticia, sobre todo viniendo del ámbito político. Ellas se quedaron con la idea de la devolución de bienes y yo me metí a internet a buscar verdaderos criterios.

Vivimos en el tiempo del Homo digitalis, todo el día leemos y vemos las novedades de la red. La prensa política sabe bien que una noticia falsa va dirigida al hombre común que se cree lo primero que lee o escucha y no escarba en la realidad. Así de fácil es desprestigiar a una persona.

Las fake news son el mal de estos tiempos y nos estamos convirtiendo en Homo fake digitalis.

Lo peor es que como todo el día somos taladrados por las redes con sucesos, noticias, problemas por Covid, frases de superación personal, tik toks de las celebridades, fotos de lo que comen nuestros amigos y toda clase de memes, es tanta la información que sólo atrapamos el título de la noticia, nos quedamos con él, lo tomamos por cierto y lo relacionamos con esa persona, por muy largo tiempo o toda la vida.

Más tarde encontré el video de Corral donde aclara que los bienes, del encarcelado en Miami, como el Rancho Santa Rita de 29,000 hectáreas y otros 10 predios ya están dentro de las arcas del Estado por causa de abandono, y dice Javier que si no lo cree investigue en el Registro Público de la Propiedad.

Si Maru, en este gobierno, no le brinda impunidad al parralense, los juicios seguirán, tiene veinte órdenes de aprehensión, esperemos que si no se logra una, sea otra, y que quede como escarmiento para esta nueva administración, y las que vienen, de que la cárcel es el destino de los políticos ladrones.

Verifiquemos, antes de creer.

Namasté

Miembro Aechic