Una juez federal de Coatzacoalcos Veracruz, ordena a la presidenta Claudia Sheinbaum que borren del Diario Oficial de la Federación la publicación de la reforma constitucional al Poder Judicial, lo cual sacó de sus casillas a la presidenta y dijo que ella no iba a acatar la orden de la juez, porque ella era la presidenta, con lo cual está cometiendo un delito al no acatar la orden de un juez (el desacato reconocido públicamente), pero además nos está poniendo el ejemplo de no acatar las resoluciones de un juez, lo que invita a que todos hagamos lo mismo y podemos en un caso dado, dejar de pagar impuestos, porque el pueblo es el que manda y como yo veo que mis impuestos no están siendo invertidos en nada productivo y necesario, como el tren Maya, el aeropuerto AIFA, refinería Dos Bocas y muchos ejemplos más.

Lo que la presidenta y su equipo deben hacer es apelar la resolución de la juez, como les dijo el senador por el PAN, Ricardo Anaya, en una excelente intervención en la cámara de senadores, a pregunta expresa de la senadora chihuahuense de Morena, Andrea Chavez, quien dejó ya sin palabras, inclusive tuvo que bajar un cartel gigante que llevaba la senadora, y Anaya mostró sus conocimientos y la habilidad para contestar muy bien a bote pronto.





El senador Ricardo Anaya les dio una buena paseada a varios senadores que le preguntaban, tratando de intimidarlo, pero Ricardo no solo les contestaba, sino se veía divertido haciéndolos garras a todos ellos, toda su expresión corporal era de “échenme más preguntas, que me dan la oportunidad de exhibirme”.





Acatar la resolución de un juez, es esencial para mantener un país en orden, en paz, porque al no acatar una resolución vamos a ir cayendo en una impunidad que cada uno va a hacer lo que le venga en gana y nos llevará al caos, donde saldrá adelante el más fuerte, no el que tenga la razón intelectual y que la acepte con toda honestidad intelectual, como les dijo Ricardo Anaya.





No cabe duda de que el que sigue mandando en el país es Andrés Manuel Robador, desde su finca en Chiapas y a través de todos sus secretarios que dejó incrustados en diversos puestos claves. Claro que eso no quiere decir que la presidenta es mejor o menos agresiva contra el bienestar, que dicen impulsar, está en realidad mucho mejor entrenada en destruir el país para apoderarse de todo, convirtiéndose en amo y señor de la vida de todos los mexicanos.





Acabar con el Poder Judicial, como se pretende, es muy grave, porque nos deja en una situación de indefensión ante los actos del gobierno, tema que ya ha sido tratado por una infinidad de especialistas, más conocedores que un servidor.





Espero que haya honestidad intelectual y que finalmente se eche abajo la muy comentada y nociva reforma judicial.