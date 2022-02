¡Houston, Houston, tenemos problemas!

Recuerdan cuando los primeros astronautas salieron al espacio y tuvieron algunos problemas, así llamaban a su base terrestre en Houston, Texas, ahora ha sucedido lo mismo con el presidente López, está en serios problemas, nadie le puede ayudar, las pruebas ahí están.

López aseguró que la corrupción se acabaría llegando a la presidencia, porque lo ha dicho hasta el cansancio: “No somos iguales que los del pasado neoliberal, de la mafia del poder”. Claro que no somos iguales, los anteriores robaron, unos más que otros, Peña Nieto llevaba la delantera por mucho, pero este presidente sí que no tiene comparación, salió corregido y aumentado, todo el presupuesto federal de miles de millones de pesos lo maneja él personalmente y no le rinde cuentas a nadie, “porque todas las obras que está haciendo son de seguridad nacional”, dijo en su decreto presidencial.

A su hijo José Ramón no se le conoce oficio ni empleo alguno, al igual que al presidente, que durante 13 años anduvo en campaña por todo el país con $200 en su cartera, cree que el pueblo de México es bruto. José Ramón viaja por el mundo en jet privado, junto con su esposa, va a esquiar en la nieve, al lugar más caro, Vail, Colorado, y ahora resulta que se compró una mansión en Houston, Texas, de más de un millón de dólares, con una enorme alberca y todas las amenidades de una mansión. Curiosamente la esposa tiene intereses en compañía petrolera que primero les prestó una mansión igual durante un año, sin cobrarles renta, y ahora les vendió esta mansión abajo de su valor comercial y resulta que tienen contratos con Pemex por más de 151 millones de dólares y se los acaban de ampliar en 109 millones más. Casualidad.

El presidente López tardó tres días en subirse al púlpito mañanero a decir que “parece que la señora tiene dinero”, es decir que su hijo es un mandilón mantenido y esa señora que ni nombre tiene es la de los dineros.

Para nada refutó la noticia y ahora se ha dedicado a atacar a Carlos Loret de Mola, que fue el que dio a conocer la noticia. “Que diga Carlos quién le paga y cuánto”, no tiene ninguna facultad para pedirle a un reportero que diga cuánto gana. Fuera de sus cabales, el presidente ordena al SAT que lo investigue en sus declaraciones fiscales. Totalmente fuera de sí el presidente, exigiendo en aras de la transparencia, que nada tiene que ver una persona particular, que un funcionario público o una persona políticamente expuesta, como lo es su hijo José Ramón.

Ahora pone en pausa las relaciones diplomáticas con España, queriendo tendernos una cortina de humo, porque dice que las compañías españolas que han invertido muchos millones de dólares y han generado muchos empleos, en plantas eólicas y solares, para producir energía eléctrica, nos están robando, dijo, ¿el aire o la luz del sol?

A Panamá mandó dos personajes con muchos antecedentes, como posibles embajadores, quienes obviamente no recibieron el beneplácito de aquel país, lo que nos tiene en el límite de romper relaciones, porque López no ha seguido el protocolo, como no darlo a conocer hasta que tenga el beneplácito del otro país.

Con Estados Unidos también tenemos graves problemas por el atropello a compañías americanas como Constelations Brand, fábrica de cerveza en construcción, que la cerró. Parece que nos quiere aislar del mundo, para que nos quedemos sin alimentos, sin energía eléctrica, sin gas, etc.

¡Houston, Houston!