Huella hídrica en el sector agroalimentario (parte II)

Por: Diana González

La huella hídrica (HH) entonces es un concepto muy amplio que considera diversos aspectos y por lo tanto es multidimensional, ya que toma en cuenta el volumen de aprovechamiento, el lugar de origen, el momento de la extracción así como la clasificación del agua; esta última se clasifica en tres tipos o colores: agua azul es la que está presente en los cuerpos de agua superficial y subterráneos, agua verde es la lluvia almacenada en el suelo como humedad y el agua gris que es toda el agua contaminada durante un proceso, es decir, la cantidad de agua dulce necesaria para asimilar la carga de contaminantes y facilitar la dilución de éstos, ya que es la capacidad de dilución de los cuerpos de agua, la que define el límite de sostenibilidad en los mismos. La HH de un producto, servicio, Estado o Nación, se calcula considerando las huellas hídricas verde, azul y gris.

Estados Unidos de América es el país con la huella hídrica más alta del mundo y México se encuentra en el sexto lugar, por encima de países como Japón, Inglaterra y Alemania; donde no se compara con el nivel de ingreso y estilo de vida de los mexicanos con estos otros países; las implicaciones que esto debería tener son que en nuestro país habríamos de estar trabajando fuertemente en cultura del agua y en el uso eficiente de la misma, así como esquemas de tratamiento y uso del agua residual. Según análisis realizado por el Dr. Gilberto Aquino, docente de la Facultad de Zootecnia y Ecología, en Chihuahua, el volumen de agua concesionado para uso agrícola es del 89% y en el periodo de 2011-2021 la producción estatal agrícola creció aproximadamente un 50% pero la población sólo creció un 9%; registra que sólo cinco cultivos acaparan el 90% del consumo hídrico y tres de éstos son destinados al forraje. Debido a su capacidad productiva el sector agrícola se encuentra posicionado en el cuarto lugar a nivel nacional, sin embargo, ya que se tiene una precipitación escasa se presenta un riesgo alto de que esta productividad no sea sustentable, principalmente en la etapa de riego del cultivo.

Según Espinoza Prieto y colaboradores, como parte de un modelo de sustentabilidad en la producción de alimentos, es necesario contabilizar y concientizar a todos los diferentes actores que intervienen en la cadena de producción sobre los volúmenes de agua que se necesitan con el propósito de optimizar dicho recurso, ya que lo que no se cuenta o no se mide, no se valora y no se utiliza con eficiencia. El Profr. Hoekstra de la UNESCO-IHE (instituto internacional enfocado a la educación en temas relacionados con el agua), realizó el cálculo de algunos productos en litros por Kg, éstos son: huevo 3,300; carne de bovino 15,415; carne de cerdo 5,988; leche de bovino 1,000; carne de ovino 10,412; queso de bovino 4,325; manzana 822; trigo 1,000; arroz 1,000; maíz 1,222; mantequilla 5,533; algodón 9,980; carne de cabra 5,521; azúcar 920; chocolate 17,196; café 132 lt por 1 taza.

Con esto, no quiero decir que eliminemos el consumo de chocolate o de carne, pero sí que urgen mecanismos de producción agropecuaria totalmente responsables de las internalidades pero también y sobre todo, de las externalidades, solamente así podremos acercar a estos sectores productivos tan necesarios y de los cuales dependen las posibilidades de vida presentes y futuras, hacia esquemas mucho más sostenibles, adaptados y resilientes.