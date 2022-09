Humanimales Anihumanos

Por: Marco Antonio Sáenz Valenzuela.

Desde que estoy pequeño, me he sentido muy inclinado por el cuidado y bienestar de los animalitos, desde los más pequeños como arañas, moscas, grillos, etc. Hasta los más grandes como las vacas, caballos, borregos, etc. Tan así que, hasta en un momento de mi vida tuve una puerquita de mascota, llamada Atenea.

Creo que, a todos los amantes de los animales, nos da mucho gusto y sentimos cierta inclinación a tener más de un animal y sobreprotegerlo, a tal grado de llegar a tratarlo mejor que a un infante por la calle, mejor que a los que viven en casa… Claro, hay muchas cosas buenas de los animales, pues son serios, sumisos, no nos piden cosas, solamente comida, etc. Entonces, hasta cierto punto, la compañía animal se vuelve esa tranquilidad y paz que no encontramos en otro lugar, especialmente si son animales pequeños, y entre menos pidan comida, mejor.

Ciertamente, me costó demasiado comprender el lugar del animal en el mundo, pues ¿cómo es posible si es un ser vivo? ¿Por qué no tiene los mismos derechos que yo?

A grosso modo quiero hacer unas menciones sobre el lugar del animal en la vida del hombre (no en sentido cronológico):

En primera instancia, tanto animales como hombres pertenecíamos al mismo nivel de dignidad, si es que la había, o al menos dentro de la gama de seres vivos. No es gratuito que la Teoría de la Evolución de Darwin nos hable de la descendencia de los primates.

Se empieza a concebir cierto tipo de animales como instrumento de caza y cuidado. (No solo como crianza para satisfacer la necesidad de hambre)

En la antigua Grecia encontramos a Pitágoras, como un principal impulsador en torno a que los animales y los seres humanos tenemos la misma alma. (No por nada, Pitágoras compraba animales y los soltaba libres).

También encontramos a Aristóteles, diciendo que realmente las personas son animales… Claro, animales racionales. Animales que tienen la capacidad de razonar.

El derecho romano, jamás incluyó a los animales como poseedores de derechos, pues el punto de partida en la antigua Roma para tener derechos, era tener razón.

Deidificación de los animales, como en el antiguo Egipto con los gatos, toros, cobras, entre otros, en la India con las vacas o monos. No nos vayamos tan lejos, los Aztecas consideraban sagrados el jaguar, el quetzal, el colibrí y el águila real. Cada civilización ha tenido animales sagrados, que incluso los han incluido en su sistema de creencias, no como el punto de partida hacia una conexión supraterrenal, sino como acompañantes de sus dioses; tenemos a Freya una diosa nórdica, con los gatos que halaban de su carro.

En algunos textos antiguos también encontramos a los animales como acompañantes del hombre: En la Epopeya de Gilgamesh, él mete a muchos animales en la barca antes del diluvio (o podemos leer la biblia en el Génesis con Noé).

Homero nos deja entrever en la Odisea que, incluso los animales pueden sentir amor, tal es el caso de Argos, el perro de Ulises.

Animales usados en batalla.

En la Biblia cristiana encontramos bastantes animales, desde las analogías hasta representaciones.

En el medioevo, los animales continúan siendo considerados como en el derecho romano.

En la edad moderna, se empiezan a ver por primera vez en algunos lugares, un poco sobre los derechos de los animales, como en Irlanda. Mientras que en otros no, por ejemplo, Descartes aún consideraba que los animales son seres autómatas, son como unas máquinas, por lo tanto, no tienen sentimientos, ni los expresan… aunque cuenten con un mecanismo que les permita comunicar lo que sienten.

En la edad contemporánea, se expande el tema sobre “derechos de los animales”, hasta lo que conocemos hoy en día.

Bueno, con todo esto quiero ir aterrizando al tema central de este escrito.

¿Por qué los animales pasan a tomar el papel de una persona en la vida de las mismas? ¿Qué es lo que nos motiva? ¿Llenar algún vacío? ¿No batallar? ¿Estar solos, sin querer estar tan solos?

¿Qué es lo que nos diferencía de los animales? ¿Por qué nosotros si con derechos estrictos y ellos no?

Para esto, quisiera compartir una reflexión en torno a una parte de un texto importantísimo en mi vida, del cual soy un fanático. Es un texto que guardo con mucho esmero en mi mente y corazón, me hace sentirme persona cada vez que lo leo: “Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres”. Es un texto de Rousseau del año 1775. Dice lo siguiente:

(Bruto Brutus animal lento, bestia que no sirve)

No veo en todo animal más que una máquina ingeniosa a quien la naturaleza ha dado sentidos para dirigirse por sí misma, y para garantirse hasta un cierto punto de todo lo que termina a destruirla o a desordenarla. Las mismas cosas precisamente percibo en la máquina humana, con la diferencia de que la naturaleza sola lo hace todo en las operaciones del bruto, en vez de que el hombre concurre a las suyas en calidad de agente libre. El uno escoge o desecha por instinto, y el otro por un acto de libertad; lo cual hace que el bruto no pueda desviarse de la regla que le está prescrita; aun cuando le fuese ventajoso hacerlo, y que el hombre se desvié de ella muchas veces en perjuicio suyo. Así es como un pichón moriría de hambre cerca de un plato lleno de carne, y un gato en un montón de frutas o de granos, aunque uno y otro pudiesen mantenerse muy bien con el alimento que desprecian, si se determinasen a probar de ello. Así los hombres disolutos se abandonan a excesos que les causan enfermedades y la muerte; porque el espíritu deprava los sentidos, y la voluntad habla todavía cuando se calla la naturaleza.

Todo animal tiene ideas, pues que tiene sentidos; y aun combina sus ideas hasta cierto punto, y el hombre respecto a esto difiere más o menos del bruto. Algunos filósofos han añadido que hay más diferencia de tal a tal hombre que de tal hombre a tal bruto; no es pues tanto el entendimiento el que hace entre los animales la distinción específica del hombre, cuando su cualidad de agente libre. La naturaleza manda a todo animal, y el bruto obedece. El hombre experimenta la misma impresión, pero se reconoce libre de consentir o resistir; en la confianza de esta libertad es sobre todo en lo que se manifiesta la espiritualidad de su alma: porque la física en cierto modo explica el mecanismo de los sentidos, y la formación de las ideas; pero en la potencia de querer, o más bien de elegir, y en el

sentimiento de esta potencia, no se hallan más que actos puramente espirituales, de los que nada puede explicarse por las leyes de la mecánica.

Pero aun cuando las dificultades que rodean todas estas cuestiones diesen margen a disputar sobre esta diferencia del hombre al animal, hay otra cualidad muy específica que les distingue, y sobre todo la cual no cabe disputa, y que es la facultad de perfeccionarse; facultad que, a favor de las circunstancias, desenvuelve sucesivamente todas las demás, y reside entre nosotros, tanto en la especie cuanto en el individuo; en vez de que un animal es al cabo de algunos meses lo que será toda su vida, y su especie al cabo de mil años lo que ella era en el primero de estos mil años. ¿Por qué solo el hombre está sujeto a hacerse imbécil? ¿No es esto volver a su estado primitivo, y que mientras el bruto que nada ha adquirido, y que de consiguiente tampoco tiene nada que perder, permanece siempre con su instinto, el hombre volviendo a perder por la vejez o por otros accidentes todo lo que le había hecho adquirir la perfectibilidad, vuelve a caer así en un estado inferior al del bruto mismo?

Hermoso texto, ¿no?, algo que nos deja entrever lo esencial del ser humano, lo que nos hace ser lo que somos… la libertad.

Durante mi posnoviciado, viviendo en el Filosofado, en Guatemala, Gt. Tuve un formador, el P. Alex Gonzalez, SDB, que recuerdo con mucho cariño; con frecuencia usaba una palabra para aterrizar lo imperfecto que es el ser humano, un ser perfectamente imperfecto: la perfectibilidad, que es la facultad que tenemos para poder perfeccionarnos como personas. No somos perfectos de golpe.

Y es esta la diferencia entre seres humanos y animales. El animal por naturaleza es completamente perfecto. Desde que nace, es lo que es. Se guía, no conforme a decisiones, sino a una naturaleza, un comportamiento innato, un “instinto”. Es como un “Echo Dot” o “Alexa”, vienen programados para cumplir con un objetivo y solamente eso. Una Alexa o Echo Dot, no pueden sino obedecer las órdenes que su comprador les dé. Y los animales lo mismo, no pueden ser sino lo que son, obedeciendo a esa naturaleza que traza las directrices en su vida. Y la ligera línea divisora entre lo que es el ser humano y el animal, es la libertad. Pues por naturaleza, el animal no puede desbrozar esa naturaleza que, al mismo tiempo lo hace un esclavo, no lo deja ser libre, pues por así decirlo, no tiene la capacidad de tomar la decisión de ser una u otra cosa… no tiene la capacidad de elegir perfeccionarse; su perfecta naturaleza, lo hace ser perfecto, en tanto que lo limita. En efecto, el ser humano tiene esa capacidad de eludir esa naturaleza perfecta y limitante.

En el texto de Rousseau, podemos encontrar algunos ejemplos, como el del pichón (pajarito) y un gato. Los animales llevan consigo en tanto a lo que son, una estructura esclavizadora natural. El pichón, lleva en sí mismo esa naturaleza que, únicamente le dicta comer semillas e insectos. ¿cuándo hemos visto a un pajarillo pelear por un corte de carne? O, ¿cuándo hemos visto a un gato pelear por un plato de alpiste?

Claro que, podemos ver algún pájaro picotear algún hueso con sobras de carne, o a un gato comer un poco de fruta o probar algunas semillas, sin embargo, su naturaleza no les abre camino a vivir de esta manera, pues se estarían desnaturalizando. ¿Conocemos acaso algún felino en su hábitat natural, vegetariano?

Entonces, la posición del ser humano es diferente, pues como ya mencionaba, somos seres perfectibles, y esencialmente, tenemos la capacidad de desembarazarnos de esta naturaleza estricta y cuadrada. Somos seres históricos, con la capacidad de evolucionar. No estamos tan enjaulados en una naturaleza. El mismo Rousseau lo plasma con una hermosa frase: “En el ser humano, la voluntad habla cuando calla la naturaleza”.

Ciertamente, tenemos una naturaleza que nos dicta comportamientos, incluso a veces sentimientos. Llevamos inscrito en nuestro ser el ADN de nuestros padres, y una forma ser, pensar y sentir. Y estas no han sido por decisión, sino que, el contexto en el que nos desarrollamos va a marcar estas directrices. Pero en los animales, esta naturaleza habla, grita, está completamente arraigada; con el ser humano no es así. Nosotros nos apartamos de esas leyes naturales. Y no solamente tenemos esa capacidad de disuadir una naturaleza, pues aún nos hemos dado el lujo de crear estructuras antinaturales (tal vez es la razón de no poder encontrar la felicidad, pero eso es tema de otro escrito…) Por ejemplo, la equidad, hasta cierto punto no existe en la naturaleza, pues bien sabemos que, los más fuertes son los que ganan… el ciclo de la vida. La equidad viene aterrizando en la protección de los más débiles.

Lamentablemente, como seres humanos libres de una naturaleza, siendo seres con la capacidad de decisión, se nos han marcado cierto tipo de límites a través de la historia, pues a veces nos inclinamos hacia el mal. Los derechos de los animales, no han sido creados por animales, han sido creados por humanos, porque el mismo ha sido cruel. Sin embargo, esto no da cabida a una transformación del animal.

El Personanimalismo, es una definición que le he dado a la acción de personalizar (en un sentido antropológico) a los animales. Es una acción de “Desnaturalización” de los animales. Y creo que, esto no es algo que está fuera de la realidad. En tiempo de frío (al menos en los estados del norte de México), se tiene la tendencia de comprar ropita afelpada para las mascotas, esto guiado para que “no sufran de frío” … Aunque sea un Husky Siberiano. Y claro, todo esto es una maniobra mercadotécnica.

El simple hecho de tener a un perrito encerrado en una casa, es una forma de personanimalismo o desnaturalización del animal, en la que casi todos, sino es que todos, hemos caído. ¿Qué culpa tienen los animales de las necesidades afectivas, de seguridad, estéticas o laborales, que tenemos?

A nosotros, como seres pensantes, libres e indeterminados, nos corresponde ser los principales propulsores del cuidado de los animales, no porque los “amemos”, sino porque los respetamos, y somos conscientes de su naturaleza. ¿Dónde se desarrolla conforme a su naturaleza un gato? ¿Encerrado en una casa que no mide más de 30 mts2? ¿Comiendo verduras al vapor? ¿Sin desarrollar su instinto de cazador? O será que su naturaleza sería andar de un lado a otro, brincando, cazando… Un perro, ¿dónde se desarrolla más conforme a su naturaleza?

La tarea principal del ser humano, es dejar de humanizar a los animales y “animalizar” a las personas. Cada uno tiene su papel en este mundo, y dejar que los animales se desarrollen conforme a su naturaleza, es la mejor ayuda que podemos brindarles.

Creo que este es un tema sin fin, pues pueden salir los defensores de animales a decir que también es responsabilidad del ser humano cuidar del animal (ya que somos el principal factor de las especies en peligro de extinción), que son unos excelentes acompañantes, que se tienen que castrar para no crear sobrepoblación, que algunos son especies invasoras, etc. Y claro, estoy de acuerdo con todo, empezando porque los animales han contribuido inmensurablemente al desarrollo de la ciencia. Pero bueno, como ya mencionaba… es un tema sin fin, del cual se pueden derivar demasiados subtemas. Mi invitación es, personalicemos a los humanos… no a los animales, pues el problema no son los animales, somos los humanos. No hagamos “Anihumanos”, ni “Humanimales”.