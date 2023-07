Ichmujeres: otro colmo del feminismo

Por: Lilia Aguilar Gil





Sorprende y no sorprende, pero no deja de indignar y molestar. ¿Qué refleja la renuncia de la presidenta del Instituto Chihuahuense de las Mujeres (Ichmujeres)? Que no todas las mujeres son conscientes del feminismo, que es falso que cuando una mujer ocupa puestos, ya se cubre la cuota de género y esos se marcan como avances y da pie a iniciativas limitativas de los excesos como aquella impulsada por panistas para que el próximo titular del Ejecutivo estatal sea hombre porque la de ahora es mujer y con eso ya se cubrió la cuota.





La semana pasada se dieron a conocer las quejas interpuestas en contra de la titular del Ichmujeres, Neyra Regalado debido a despidos injustificados o presión laboral para que renunciaran trabajadoras de ese instituto. Trascendió que al llegar a Ichmujeres, dio un discurso en donde aseguró que no despediría a nadie y que sólo sumaría al equipo a cinco colaboradores suyos, pero ese mismo día hizo bromas con otra persona a quien le cuestionó “¿a poco me creíste?”.





Un medio de comunicación incluso señala que una de las denuncias cuenta: “Fuimos testigos de cómo se expresó del personal del Departamento de la Institucionalización de la Perspectiva de Género diciendo comentarios sumamente despectivos, discriminatorios y misóginos como (se cita a la directora): tienen cara y color de indias”, las cuales fueron presentadas en la Comisión Estatal de Derechos Humanos y las dirigencias de Acción Nacional.





En un primer momento, la titular desmintió que ese tipo de prácticas estén ocurriendo y incluso, cándidamente invitó a la población a visitar las instalaciones para que constaten la forma de trabajar en esta dependencia.





Apenas ayer se dio a conocer en un mensaje publicado en redes sociales, donde Neyra Regalado informó que presentó su renuncia a la Dirección General del Instituto Chihuahuense de las Mujeres (Ichmujeres), y agradeció la confianza que la gobernadora Maru Campos puso en ella para ocupar el cargo.





Es inadmisible que esto pase en cualquier instancia, pero es sumamente irónico que esto pase en un lugar que supuestamente debe proteger a las mujeres, debe promover la igualdad y la paridad, y sobra decir que esa titularidad requiere de una persona no solo capaz administrativamente hablando, sino con perspectiva de género, y es imposible no haber contado entre las características requeridas para el puesto con ese “detallito”.





Este caso nos da una idea muy clara de lo falso que es pensar que todas las mujeres son feministas. Pasa mucho que se piensa que todas las mujeres lo somos y no, ya Regalado lo demostró, y como ella muchas, solo que no ha sido tan fácil demostrarlo.





Otra consecuencia, que deviene de esta misma, es que muchas personas creen que, al ocupar cargos públicos, la cuota de paridad está cubierta y ya no se necesita más, porque claro, ya el poder público está tan a la mano de las mujeres, que ya no se requieren de acciones afirmativas.





Lo que pasó en Ichmujeres evidencia esta situación y el falso debate de que ya topamos la igualdad. Se agradecería que la próxima titular cumpla con al menos estos requisitos y aprendamos que no todas las mujeres son feministas y que la paridad de género no es un tema concluido.