Iluminación, homicidios a plena luz

Los homicidios en la ciudad de Chihuahua siguen. Al parecer a los criminales no les importa la hora, el lugar o si hay luminarias. Basta con contrastar los datos arrojados en el mes de enero del año pasado con los del actual, pasamos de 18 homicidios en enero de 2022 a duplicar la cantidad con 41 homicidios en el mes de enero del presente año. Y es que, es bien sabido que no hay un escudo, luminaria, o equipamiento que realmente haya reducido la violencia en nuestra región. Pues el problema está más allá de sólo contar con infraestructura en materia de desarrollo urbano y seguridad.

Y es que los datos mencionados nos llevan a pensar en lo que nos espera en el resto del año, pues los 41 homicidios cuantificados durante el mes de enero del presente año se acercan a la cifra más alta documentada durante el año 2022 (46 homicidios), debiendo resaltar además que en 2022 enero fue el mes con menos homicidios dolosos registrados.

No me malentiendan, la infraestructura en materia de seguridad es importante, la Plataforma Escudo Chihuahua ha servido para detener y procesar a más delincuentes, no obstante, no ha servido para reducir los índices delictivos, sólo con mencionar bienes como la Black Mamba, los drones millonarios adquiridos en 2018 por la exalcalde Maru Campos, nos podemos dar cuenta que también hay gastos sumamente innecesarios y llenos de opacidad que abonan a la desconfianza de la ciudadanía, las autoridades no han terminado de entender que la raíz de toda la problemática es la falta de oportunidades, empleo, inversión, cohesión social, educación, salud y la carencia en materia de combate a la corrupción.

Además, en días pasados los chihuahuenses hemos sido testigos de no sólo los bienes incautados en los centros de reinserción de nuestro estado, sino también de la corrupción sistémica que estos bienes traen aparejados, pues es casi imposible con los medios ordinarios con los que hoy en día se cuentan en los centros penitenciarios el ingresar con aparatos y equipos de tal magnitud, lo que nos lleva a concluir que es personal de estos centros quienes manipulan y permiten ingresar todo tipo de aparatos y mercancías.

Podremos contar con calles iluminadas, pero debemos ser conscientes que una calle iluminada por sí misma no es una calle segura, debemos “cubrir” con aspectos más allá de la iluminación en la ciudad para contar con un entorno seguro, basta con echar un ojo a las noticias para darnos cuenta que Chihuahua está sumergido en una gran ola de violencia.

Por último, les invito a consultar el análisis en tiempo real realizado por Ficosec sobre los homicidios dolosos ocurridos en algunas regiones de nuestro estado, incluídos Cd. Juárez y Chihuahua. Esperemos por el bien de todos y todas que la situación mejore, que tengamos más luminarias, más seguridad, más empleo, más salud, mejor economía, pero sobre todo, menos corrupción.





