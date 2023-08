Imagen pública

Por: Roberta Cortazar

Estoy en un lugar donde las narices se elevaron a donde en una postura normal estarían los ojos y empiezan las críticas de cómo se viste y arregla nuestra gobernadora, que debería contratar a un experto en imagen, y yo que ante estas estupideces no me puedo quedar callada digo: Dejen de fijarse en cómo se viste ¿Por qué no enfocan su atención en lo que hace o no hace? A final de cuentas es lo único que nos atañe como ciudadanos viviendo en una democracia. ¡Déjenla ser! ¡Pongamos atención a su desempeño como mandataria! ¡No quieran anular la individualidad de cada cual! ¡Sean y dejen ser! ¡Un regalo invaluable que nos dio Dios es que somos únicos e irrepetibles!

Recuerdo un encuentro entre dos primeras damas Michael Obama y la Paloma, la primera dama estadounidense lució un vestido de Marshalls, mientras la otra traía un vestido de diseñador de miles y miles de pesos, y pregunto ¿Quién de las dos es recordada por algo trascendental?

Recuerdo un desayuno donde un señor celebraba el gusto por marcas carísimas de la maestra Gordillo y alababa los trajes de 2,000 dólares de Reyes Baeza y mi lengua no se pudo torcer en el silencio y le pregunté ¿Eso es lo que admiras de ellos? ¡Por eso está México como está!

¿Dónde está puesta nuestra atención? ¿Qué importa cómo se visten, se peinan, los que están en el poder? Los problemas mundiales nos llaman a voltear a ver lo importante, y si nos entretiene admirar a los personajes públicos, pues observamos los diferentes gustos y quedémonos con nuestras estúpidas sugerencias ¡Dejémoslos en paz! Y algunos dirán ¡Pero es que la etiqueta, la costumbre, el protocolo! ¡El mundo hoy está en una situación donde eso ya pasa a segundo lugar! Vivimos en medio de una contaminación ambiental brutal, crimen organizado, trata de seres humanos, maltrato a mujeres, abuso a niños, asesinatos, esclavitud laboral, falta de agua, etc.

Celebremos a los valientes que están allá arriba haciendo todo lo posible por solucionar miles de problemas de la sociedad que dirigen, una sociedad complicada, injusta, poco participativa, juzgona, inconforme.

Hoy una mujer mexicana nos invita a salirnos de muchos de los cánones establecidos, el primero es que una mujer que vale la pena dirija al país. Una mujer sencilla que tiene la costumbre de usar palabras muy descriptivas, pero no aceptadas por la “gente educada” y pregunto ¿Qué es educación? ¿Acaso el que las dice a escondidas está justificado? No le quitemos mérito al movimiento que surge desde Xochitl, sólo porque dice pendejo, cabrón, etc. ¡Dejémosla que diga lo que tiene que decir como a ella le parece más claro! ¡Nos hace falta algo diferente! ¡No le tengamos miedo a descripciones crudas, ya estuvo del teatro que hemos vivido por años y años! La descripción de injusticias ya no cabe en el léxico “decente”. Hace falta que nos incomoden los términos adecuados a la situación actual que yo la describo de la chingada.

Un cambio requiere que reacomodamos los valores ¡Imaginen a las futuras generaciones renegando de la decisión de aplaudir más la imagen y discursos adornados que el desempeño de los líderes!

Analicemos la sustancia que necesita México, estamos en guerra y en la guerra muchas cosas se pasan por alto con tal de recuperar la verdad, la justicia, la paz. La imagen pública se debe basar en vocación de servicio, efectividad, verdad, en TRANSPARENCIA.